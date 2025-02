© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Nach dem jüngsten Krypto-Crash erholen sich XRP und BNB leicht, während Bitcoin zwischen weiterem Absturz und Rallye schwankt.Die Kryptomärkte zeigen am Mittwoch erste Zeichen der Erholung, nachdem am Dienstag ein massiver Ausverkauf zu Verlusten von über 1,2 Milliarden US-Dollar geführt hatte. Besonders XRP und BNB verzeichnen deutliche Kursgewinne, während Bitcoin (BTC) weiterhin zwischen zwei kritischen Marken schwankt: Fällt der Preis auf 70.000 US-Dollar oder sehen wir bald eine Erholung in Richtung 90.000 US-Dollar? XRP und BNB erholen sich von den Verlusten Während sich der Kryptomarkt von den Schockwellen des jüngsten Preissturzes erholt, stechen insbesondere XRP und BNB heraus. XRP …