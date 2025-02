Die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) stieg am Dienstag um +1,83 % und schloss bei 50,01 USD. Damit setzt das Papier seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort. Technische Analyse: Aufwärtstrend voll intakt Gleitende Durchschnitte: Der Kurs liegt klar über der 20-Tage-Linie (43,73 USD), der 50-Tage-Linie (37,42 USD) und der 200-Tage-Linie (32,87 USD). Dies bestätigt den starken Aufwärtstrend. ...

