Bielefeld (ots) -Nie wieder unbearbeitete Leads, lange Wartezeiten für Interessenten und schlechte Nachverfolgung - was für viele Unternehmen wie ein Traum klingt, wird mit Simpli.bot zur Realität. Mit Eva haben Tim Hoppe und Dennis Melson, die Gründer der Simpli GmbH, eine digitale Vertriebsmitarbeiterin entwickelt, die alle anstehenden Aufgaben schnell, effizient und kostengünstig erledigt, um den Kunden den optimalen Mehrwert zu liefern. Wie Simpli.bot auch Ihrem Vertrieb 90 Prozent der unbeliebten Arbeit ersparen kann, erfahren Sie hier.Viele lokale und mittelständische Unternehmen kämpfen mit einer zentralen Herausforderung, die ihren Vertrieb ausbremst: Anfragen von potenziellen Kunden werden zu spät oder gar nicht bearbeitet. Während sich digitale Vertriebskanäle stetig weiterentwickeln, bleibt die eigentliche Kontaktaufnahme hinter den Möglichkeiten zurück. Dadurch wird das Leadmanagement schnell zur Belastung - Teams müssen lange Listen abarbeiten, unzählige Follow-ups organisieren und Interessenten manuell nachverfolgen. Der hohe Arbeitsaufwand führt nicht nur zu Stress und Fehlern, sondern lenkt auch von den eigentlichen Verkaufsaktivitäten ab - mit spürbaren Folgen für den Umsatz. Besonders gravierend ist die Tatsache, dass ein Großteil der potenziellen Kunden gar nicht erst erreicht wird: Studien zeigen, dass 73 Prozent aller Leads nie kontaktiert werden. Und auch viele Interessenten, die aktiv Kontakt suchen, erhalten nie eine Rückmeldung, weshalb sie als potenzielle Kunden verloren gehen. Ebenso problematisch sind lange Reaktionszeiten: Wer stunden- oder tagelang auf eine Antwort warten muss, verliert rasch das Interesse. "Heutzutage erwarten Kunden eine schnelle und unkomplizierte Kommunikation", mahnt Tim Hoppe von Simpli.bot. "Jede Verzögerung im Verkaufsprozess kann direkte finanzielle Auswirkungen haben. Wer potenzielle Kunden warten lässt, verliert sie früher oder später an die Konkurrenz.""Die gute Nachricht ist, dass KI heute dabei helfen kann, diese Herausforderungen zu bewältigen", fährt sein Geschäftspartner Dennis Melson fort. "Wer den Vertrieb wirklich revolutionieren will, braucht eine KI, die den Prozess versteht, der zum Abschluss führt. Wir sprechen von einer Lösung, die den Aufwand um bis zu 90 Prozent reduziert, indem sie sich präzise an die spezifischen Anforderungen entlang des gesamten Vertriebsprozesses im jeweiligen Unternehmen anpassen lässt." Eine solche Lösung hat das Team von Simpli.bot mit Eva entwickelt. Dabei ist Eva weit mehr als ein simpler KI-Chatbot, denn als digitale Vertriebsmitarbeiterin automatisiert sie den gesamten Vertriebsprozess - von der ersten Kontaktaufnahme über die Qualifizierung und Terminierung bis hin zum Vertragsabschluss. Durch eine maßgeschneiderte Implementierung stellt Simpli.bot sicher, dass Unternehmen mehr Verkaufschancen nutzen können, während sie gleichzeitig wertvolle Zeit sparen und ihren Kundenservice verbessern. Bereits mehrere hundert Unternehmen setzen Eva erfolgreich ein und profitieren von einer effizienteren, datengetriebenen Vertriebsstrategie, die den Arbeitsaufwand erheblich reduziert.So setzt Eva neue Maßstäbe im Vertrieb"Viele Unternehmen kämpfen mit großen Herausforderungen im Leadmanagement", sagt Tim Hoppe. "Nicht nur sind die Reaktionszeiten auf Anfragen meist zu langsam - auch die Nachverfolgung von Leads gestaltet sich mühsam, ineffizient und zeitraubend. Das führt nicht nur zu verpassten Verkaufschancen, sondern kostet auch wertvolle Zeit und Energie." Noch problematischer wird es, wenn die Mitarbeiter die Arbeit als wenig erfüllend empfinden.Genau hier setzt Eva von Simpli.bot an - eine digitale Vertriebsmitarbeiterin, die den gesamten Prozess auf ein neues Niveau hebt. Was früher ein großes Team erledigen musste, übernimmt nun eine hochentwickelte KI Vertriebsmitarbeiterin, die automatisch auf Leads reagiert, Anfragen qualifiziert und in Echtzeit Folgeschritte einleitet. Unternehmen profitieren von massiven Effizienzsteigerungen, die sich direkt in höheren Abschlussquoten und besserer Planbarkeit widerspiegeln. Mit Eva werden bis zu 95 Prozent der generierten Leads terminiert. Die Mitarbeiter auf der anderen Seite können sich wieder vermehrt auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren, statt sich mit lästigen und zeitintensiven Routineaufgaben auseinanderzusetzen. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Motivation im Team, da sich jeder Mitarbeiter wieder auf seine eigentlichen Stärken konzentrieren kann, während sich Eva um den administrativen Aufwand kümmert.Skalierbare Lösung ohne KompromisseAls digitale Vertriebsmitarbeiterin erleichtert Eva somit das Leben im Vertrieb aller Mitarbeiter. Sie arbeitet rund um die Uhr, fällt nie aus und ist unbeeinflusst von emotionalen Schwankungen - Faktoren, die bei menschlichen Mitarbeitern mit hohen Kosten verbunden sind. Während Unternehmen bei einem vergleichbaren Team Gehälter, Infrastruktur und Ressourcen einplanen müssten, bietet Eva eine skalierbare Lösung, die den gesamten Vertriebsprozess reibungslos am Laufen hält. "Bemerkenswert ist, wie natürlich die Interaktionen mit Eva wirken", berichtet Dennis Melson. "Die meisten Nutzer merken nicht einmal, dass sie mit einer KI kommunizieren. Die Gespräche verlaufen so natürlich und authentisch, dass sie glauben, mit einem echten Mitarbeiter zu sprechen."Eva übernimmt zusätzlich das Feedbackmanagement und stellt sicher, dass geeignete Leads nach Abschluss die Möglichkeit erhalten, eine Google-Bewertung abzugeben. Dies trägt zu einer positiven Entwicklung der Rezensionen bei, was wiederum die Sichtbarkeit und das Markenimage nachhaltig stärken kann.Reibungslose Kommunikation und intelligente Datenverwaltung mit EvaDarüber hinaus kann Eva für das Anrufmanagement eingesetzt werden. Sie sorgt dafür, dass Anrufer nur wenige Sekunden nach einem Anruf per WhatsApp kontaktiert werden. So geht kein potenzieller Kunde verloren. Selbst Terminvereinbarungen können mit der digitalen Vertriebsmitarbeiterin effizient und fehlerfrei abgewickelt werden. Durch die zentrale Datenverwaltung wird jede Interaktion lückenlos dokumentiert, sodass alle relevanten Informationen jederzeit abrufbar sind. Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf die vollständige Lead-Historie, um eine nahtlose Betreuung zu ermöglichen.Kurzum: Mit der KI-Vertriebsmitarbeiterin Eva wird das Leadmanagement deutlich strukturierter und übersichtlicher. Anfragen über verschiedene Kommunikationskanäle laufen dank der hochentwickelten KI an einer zentralen Stelle zusammen, während Eva flexibel und automatisch zwischen den Kanälen wechselt, um Kunden bestmöglich zu erreichen. Gleichzeitig profitieren die Mitarbeiter von einer spürbaren Entlastung. "Unser System ist intuitiv und benutzerfreundlich", sagt Tim Hoppe. "Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern auch die Zufriedenheit im Team. Mit Eva hat jeder Mitarbeiter eine Art digitale Sekretärin an seiner Seite, die ihn zuverlässig unterstützt - und so insgesamt zu einer besseren Arbeitsatmosphäre beiträgt."Sie wollen Ihre Follow-up-Prozesse automatisieren und Ihren Vertriebserfolg dadurch um ein Vielfaches steigern? Pressekontakt:Simpli GmbHvertreten durch die Geschäftsführer Tim Hoppe & Dennis MelsonE-Mail: info@simpli.botWebseite: https://simpli.bot/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Simpli GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175994/5979307