Die Beiersdorf-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit mit wechselhafter Performance. Am Mittwochvormittag konnten die Papiere im XETRA-Handel noch um 0,4 Prozent zulegen und erreichten zwischenzeitlich ein Tageshoch bei 126,45 EUR. Im weiteren Tagesverlauf wendete sich das Blatt jedoch, und die Aktie gab deutlich nach. Am Nachmittag verzeichnete das Papier Verluste von 2,4 Prozent und notierte bei 125,95 EUR. Dabei wurden beachtliche 136.573 Stück gehandelt - ein Hinweis auf das rege Interesse der Marktteilnehmer an dem Hamburger Konsumgüterkonzern.

Langfristiges Potenzial bleibt bestehen

Ungeachtet der kurzfristigen Schwankungen sehen Experten für die Beiersdorf-Aktie weiterhin Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 141,63 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie allerdings deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das am 14.05.2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste die Aktie um etwa 17 Prozent zulegen. Positiv stimmt die Geschäftsentwicklung: In den ersten neun Monaten 2024 stieg der Konzernumsatz organisch um 6,5 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Besonders der Unternehmensbereich Consumer verzeichnete mit einem Wachstum von 7,3 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro eine erfreuliche Entwicklung. Die starke Marktposition von Beiersdorf mit bekannten Marken wie NIVEA, Eucerin und Hansaplast spiegelt sich in dieser Entwicklung wider. Für Anleger interessant ist auch die Dividendenprognose - Experten erwarten für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 1,05 EUR je Aktie, nach 1,00 EUR im Vorjahr.

