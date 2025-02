Leipzig (ots) -Die apo.com Group erweitert mit drei neuen Produktlinien ihrer Dermokosmetikmarke sensetics ihr Eigenmarken-Portfolio. Die neue Produktgeneration ist ab sofort in den Online-Apothekenshops der apo.com Group, darunter apodiscounter.de und apo.com, sowie über Amazon erhältlich. Die Online-Apothekengruppe plant einen kontinuierlichen Ausbau des Portfolios, um langfristig ein umfassendes Angebot an hochwertiger Apotheken-Kosmetik in einem für die Kund:innen attraktivem Preissegment bereitzustellen.Neue Produktlinien für individuelle HautbedürfnisseDie neue Produktpalette umfasst sieben dermatologisch getestete Pflegeprodukte, aufgeteilt in drei Linien für unterschiedliche Hauttypen:- Basis-Pflegeprogramm "SENS": für alle Hauttypen und ideal für die tägliche Anwendung- Anti-Aging-Pflege "HYDROSENS": für empfindliche Haut geeignet und mit Hyaluronsäure- Spezialpflege "ROSASENS": für empfindliche, zu Rötungen neigende Haut und Patient:innen mit Couperose und RosaceaDie Produktlinien sind auf verschiedene Altersgruppen und Hauttypen abgestimmt, um individuelle Hautpflege für jede Lebensphase anzubieten. Die Produkte wurden von einem pharmazeutischen Expertenteam in Deutschland speziell für empfindliche Haut entwickelt und hergestellt."Mit sensetics bieten wir dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte in unseren Online-Apotheken an, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen abgestimmt sind. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Auswahl hochwertiger Inhaltsstoffe, die Hautverträglichkeit und die wissenschaftliche Basis unserer Formulierungen. Alle Produkte verzichten auf Parabene, Farbstoffe sowie Mineralöle und sind tierversuchsfrei", erklärt Carolin Zielke, Apothekerin und Head of Private Label Business bei der apo.com Group.Neues Design und strategische WeiterentwicklungMit der Entwicklung der neuen Produktlinien geht eine strategische Neuausrichtung der Marke sensetics und eine Modernisierung des Designs einher. Die apo.com Group legt großen Wert auf Qualität, Transparenz und Kundenorientierung - das spiegelt sich auch im Entwicklungsprozess wider, in den das Feedback von mehr als 700 Kund:innen einfloss. sensetics steht für hochwertige Dermokosmetik mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Die moderne, cleane Markenoptik unterstreicht die Positionierung als medizinische Hautpflege aus der Apotheke für alle Menschen."Unsere Kund:innen erwarten wirksame, verträgliche Produkte zu einem fairen Preis - genau das bieten wir mit unseren neuen Produktlinien von sensetics. Mit dieser hochwertigen und modernen Produktlinie für Apotheken-Kosmetik stärken wir unser Eigenmarken-Portfolio und bauen unsere Kompetenz als Gesundheitsunternehmen weiter aus", sagt Dr. Oliver Scheel, CEO der apo.com Group.Gezielte Markenkommunikation für maximale ReichweiteDer Relaunch von sensetics wird durch eine Online-Marketingkampagne begleitet, die auf Interaktion mit der Zielgruppe setzt. Social Media und Influencer-Marketing sorgen für Sichtbarkeit und Vertrauen, während SEO-optimierte Inhalte und Ratgeber-Formate die Auffindbarkeit im Apotheken- und Kosmetikmarkt stärken. Exklusive Aktionen und Storytelling-Kampagnen beziehen die Kund:innen dabei aktiv ein und fördern die Markenbindung.sensetics Markenshop bei apodiscounter - Die Online-Apotheke für alle: https://www.apodiscounter.de/sensetics-dermokosmetiksensetics auf Instagram: https://www.instagram.com/sensetics.dermokosmetik/sensetics auf Facebook: https://www.facebook.com/sensetics.dermokosmetikÜber die apo.com GroupDie apo.com Group ist ein europaweit agierendes Health-Tech-Unternehmen mit Sitz bei Leipzig, Deutschland. Über zwei hochautomatisierte pharmazeutische Logistikzentren betreibt sie mit ihren mehr als 400 Mitarbeitenden unter anderem den Online-Apothekenshop apodiscounter.de und die Gesundheitsplattform apo.com. Um Menschen bei ihrem Gesundheitsmanagement zu unterstützen, setzt die apo.com Group auf KI-gestützte Logistik-Technik, digitale Services und eine individuelle pharmazeutische Beratung. In insgesamt neun Online-Apothekenshops sind über 75.000 Produkte erhältlich, darunter 25.000 verschreibungspflichtige und 50.000 frei verkäufliche Artikel. Zu den langjährigen Partnern der apo.com Group zählt ein Netzwerk von über 300 Herstellern in Europa.Pressekontakt:Nadja StötznerHead of Corporate Communicationsn.stoetzner@group-apo.com+49 170 3315818Original-Content von: apo.com Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160690/5979350