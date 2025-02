Stuttgart (ots) -Die Leserwahl BEST CARS von auto motor und sport ist Deutschlands größte und traditionsreichste Endverbraucher-Befragung im Bereich Automobil und zugleich eines der wichtigsten Trendbarometer für die Branche. In die aktuelle Auswertung flossen die Meinungen von 94.531 notariell testierten Personen ein: Da es sich hier in hohem Maße um automobile Trendsetter und Opinion Leader handelt, sind die Ergebnisse auch viel beachteter Frühindikator! Eine der größten Überraschungen stellt 2025 der Sieg von Cupra in der Kategorie "Trendmarke des Jahres" dar. "Die spanische Seat-Performance-Tochter Cupra überzeugt mit Sportlichkeit, innovativer Technologie und sehr attraktivem Design. Die kreative Positionierung der Marke spricht jüngere und ältere Zielgruppen sowie Volumen- und Premiumfahrer gleichermaßen an. Innerhalb von nur fünf Jahren fährt Cupra damit auf Platz 1 in unserer Trendfrage. Das ist eine sensationelle Entwicklung und quasi ein Meisterstück fürs Marketinglehrbuch", sagt Markus Eiberger, Geschäftsleiter der Motor Presse-Vermarktung und seit vielen Jahren verantwortlich für die Durchführung der Leserwahl BEST CARS.Insgesamt standen bei auto motor und sport BEST CARS 462 Fahrzeuge in 13 Kategorien zur Wahl. Anders als in den anderen Kategorien üblich gab es bei den "Mini Cars" keine Unterteilung in Gesamt- und Importwertung, weil dieses Segment aktuell von keinem deutschen Hersteller bedient wird. "Die Rückmeldungen unserer Leserinnen und Leser zeigen aber: Genau diese Modelle werden schmerzlich vermisst", sagt Birgit Priemer, Chefredakteurin von auto motor und sport. Sieger bei den kleinsten Modellen wurde das Modell Abarth 500e, der damit den Erfolg seines Verbrenner-Pendants wiederholt.Daneben konnte nur ein weiteres Modell mit Elektroantrieb einen Spitzenplatz erobern, der "E-Bully" ID. Buzz von VW siegte in der Kategorie Vans. Für Birgit Priemer spiegelt dies die Suche der Verbraucher nach Orientierung wider, wie es mit der Elektromobilität in Deutschland weitergehen soll: "Zugleich ist eine größere Offenheit erkennbar, sich mit verschiedensten Marken und Modellen zu beschäftigen, wie der Erfolg von Cupra ebenso zeigt wie der Sprung des Dacia Duster auf Platz 2 der Importwertung in der Kategorie Kleine SUV/Crossover." Die Grenzen zwischen heimischen und Importmarken sowie Premium- und Volumensegment scheinen durchlässiger zu werden.Die insgesamt erfolgreichste Marke bei auto motor und sport BEST CARS bleibt jedoch Mercedes mit Gesamtsiegen in vier Kategorien - wie schon im Vorjahr. Jeweils drei Kategorien entscheiden Modelle von VW (Gesamtwertung) sowie Alfa Romeo und Skoda (Importwertung) für sich. BMW kann in den Gesamtwertungen zwei Spitzenplätze für sich verbuchen, ebenso wie Porsche. Der "Dauersieger" Porsche 911 erreicht mit 35,7 Prozent Zustimmung den höchsten Wert über alle Gesamtwertungen. Mit 46 Siegen in der Sportwagen-Kategorie ist der Porsche 911 somit das erfolgreichste Modell in der Historie von BEST CARS.Mit dem Sieg des Audi A5 in der Kategorie Mittelklasse holt Audi nach zwei Jahren Abstinenz wieder einen Klassensieg und kann sich somit bei der Preisverleihung im Mai auf eine der begehrten Siegertrophäen freuen, gelten die BEST CARS doch für viele Autoexperten als Oscar der Branche! Jeweils einen Sieg in der Importwertung erzielten die Modelle Alpine A110, Aston Martin DB 12 Volante, Bentley Continental GT, Hyundai Staria, Range Rover und Volvo V90. Der Mazda MX-5, der viele Jahre den Spitzenplatz in der Importwertung Cabrio fest gebucht hatte, musste sich diesmal knapp mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Dazu Birgit Priemer: "Der Mazda MX-5 ist und bleibt ein Phänomen. Der Roadster ist aus dem Herzen unserer Leser nicht wegzudenken."Weitere Wahlergebnisse zu BEST CARS 2025 präsentiert die aktuelle Ausgabe von auto motor und sport (6/2025), die am 26. Februar 2025 erscheint und im Handel sowie unter shop.motorpresse.de erhältlich ist (auch als E-Paper). Eine Liste der Top 3-Platzierungen in Gesamt- und Importwertung aller 13 Kategorien können Sie unter https://www.motorpresse.de/presse/news/auto-motor-und-sport-best-cars-ergebnisse-2025 (https://ots.de/c8759l) herunterladen.Die BEST CARS werden 2025 prominenter und aufmerksamkeitsstärker präsentiert als je zuvor. Unter dem Motto "BEST CARS goes public" werden im Rahmen des Hamburger Hafengeburtstags vom 9. bis 11. Mai 2025 die Siegerautos der Gesamt- und Importwertungen sowie Modelle von Cupra als Trendmarke des Jahres in einer großen Ausstellung zu sehen sein - inklusive Food-Trucks und Live-Musik.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.