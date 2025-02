Der Getränkehersteller verzeichnet beachtliche Kurssteigerungen von über 13% im Jahr 2025, gestützt durch überzeugende Finanzergebnisse und Analysten-Optimismus.

Die Coca-Cola Aktie verzeichnete am Dienstag einen erfreulichen Anstieg von 1,27 Prozent und schloss bei 71,49 USD. Damit setzt der Getränkeriese seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort, der sich durch mehrere technische Indikatoren bestätigt. Der Kurs liegt deutlich über seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten - der 20-Tage-Linie (67,45 USD), der 50-Tage-Linie (63,98 USD) sowie der 200-Tage-Linie (65,14 USD). Diese Konstellation signalisiert einen stabilen Aufwärtstrend des Papiers. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Das aktuelle Kursniveau liegt lediglich 3,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 73,52 USD, das Anfang September 2024 erreicht wurde, während das 52-Wochen-Tief vom April 2024 bei 57,94 USD inzwischen fast 19 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Für das Gesamtjahr 2025 zeigt sich die Aktie mit einer Rendite von rund 13,4 Prozent äußerst stark. Analysten bewerten das Papier vorwiegend positiv und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 72,50 USD an. Einige Experten wie Kaumil Gajrawala von Jefferies haben ihr Kursziel sogar auf 79 USD angehoben, während ein Analyst der Citi mit einem Kursziel von 85 USD noch optimistischer gestimmt ist.

Starke Quartalszahlen und Dividendensteigerung

Die positive Kursentwicklung wird durch solide Fundamentaldaten untermauert. Im letzten Quartal 2024 übertraf Coca-Cola die Markterwartungen mit einem Gewinn je Aktie von 0,51 USD, verglichen mit 0,46 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg auf 11,32 Milliarden USD, nach 10,94 Milliarden USD im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Besonders beeindruckend war das organische Umsatzwachstum von 14 Prozent, das vor allem durch eine starke Preisgestaltung und robuste Konzentratverkäufe angetrieben wurde. Zudem bewies der Konzern seine aktionärsfreundliche Politik durch eine Erhöhung der Quartalsdividende um 5,2 Prozent auf 0,51 USD je Aktie, was die 63. jährliche Dividendensteigerung in Folge markiert. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Gesamtdividende von 2,01 USD und einem Gewinn je Aktie von 2,96 USD. Die nächsten Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 28. April 2025 vorgelegt. Angesichts der starken Positionierung und der positiven Entwicklung des Unternehmens bleibt die Stimmung unter Marktbeobachtern überwiegend optimistisch.

