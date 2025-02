Brüssel (www.anleihencheck.de) - Ende Januar lagen die Anleihemärkte nahezu auf demselben Niveau wie zu Jahresbeginn - wobei sich im Laufe des Monats erhebliche Schwankungen zeigten, so Nicolas Jullien, Global Head of Fixed Income bei Candriam.Normalerweise würde eine Amtseinführung keine größeren Turbulenzen verursachen, da politische Pläne in der Regel bekannt seien und eingepreist würden. Nicht so bei der Trump-Regierung. In den Tagen vor Donald Trumps Amtseinführung habe er eine Reihe von Zollmaßnahmen angekündigt. Doch schnell seien Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit aufgekommen, was zu einer Erholung der Anleihemärkte geführt habe. ...

