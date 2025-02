Wismar (ots) -Unternehmenserfolg steht und fällt mit seinem Management. Je besser ausgebildet die Führungskräfte sind, desto erfolgreicher wird auf allen Ebenen agiert. Umfassendes Wissen zu strategischen Management Skills, Teamführungskompetenzen und vertiefender BWL vermittelt das neue berufsbegleitende Onlinestudium MBA General Management von WINGS.Die Karriere stagniert, es zeigen sich Wissenslücken? Wer sich beruflich weiterentwickeln möchte, muss oft eine Schippe drauf legen. Gerade im internationalen Business glänzen Führungskräfte nicht nur mit strategischen Skills sondern auch mit ausgeprägten Teamführungskompetenzen. Die Inhalte des berufsbegleitenden MBA General Management bei WINGS, dem Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, kombinieren deshalb klassische Managementthemen wie Financial Accounting oder Strategisches Management mit der Weiterentwicklung von Führungskompetenzen und dem Aufbau eines wertvollen beruflichen Netzwerks. Zudem gehören aktuelle Themen wie Nachhaltigkeitsmanagement, digitale Geschäftsmodelle und Transformation zum Portfolio. Wahlmodule zu z.B. rechtlichen Fragestellungen, Leadership oder künstlicher Intelligenz schärfen das Profil der Studierenden. Gastvorträge, Fallstudien und interdisziplinäre Projekte garantieren zudem, dass die Studierenden von praxisrelevantem Wissen profitieren und dieses direkt in ihrem Berufsalltag anwenden können.Studiert wird beim beliebtesten Fernstudienanbieter Deutschlands hauptsächlich online via Lernplattform, Videovorlesungen und Live-Tutorien. Bei den zwei Präsenztagen im Rahmen des Studiums geht es ins Detail: Themen werden fundiert diskutiert, Fallstudien bearbeitet und Konzepte entwickelt. Alle Infos zum neuen MBA General Management finden Interessierte unter: wings.de/mba (https://www.wings.hs-wismar.de/de/mba-fernstudium)Pressekontakt:Pressesprecher André Senechal | a.senechal@wings.hs-wismar.de | +49 3841 753 7471Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/5979497