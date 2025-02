London (www.fondscheck.de) - Der Future of Defence UCITS ETF (ISIN IE000OJ5TQP4/ WKN A3EB9T) (Ticker: NATO) von HANetf hat die Marke von eine Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zur möglichen Haltung der USA gegenüber der NATO verstärken die Besorgnis in den europäischen Hauptstädten. "Dies ist eine deutliche Erinnerung daran, dass Europa sich nicht allein auf die USA verlassen kann," so Hector McNeil, Mitgründer und Co-CEO von HANetf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...