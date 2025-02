Wichtige Regulierungsbehörden, führende Finanzinstitute und Experten der Kryptoindustrie treffen sich zu einer eintägigen EU-fokussierten Veranstaltung über die Regulierung digitaler Vermögenswerte und Marktintegrität

Solidus Labs, der bewährte Partner Dutzender CASPs im Bereich kryptonative Handelsüberwachung und Risikomonitoring in ganz Europa, gibt stolz die Rednerliste für den anstehenden Digital Asset Compliance Market Integrity (DACOM) Summit am 11. März 2025 in Amsterdam bekannt. Das Gipfeltreffen mit Lieke Helleman als Headliner, Manager of MiCAR Supervision für die niederländische Finanzaufsichtsbehörde, Autoriteit Financiële Markten (AMF), bringt hochrangige Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger, Finanzinstitute und führende Vertreter der Krypto-Branche zusammen, um die sich entwickelnde Landschaft der Compliance, Regulierung und Marktintegrität für digitale Vermögenswerte in Europa und darüber hinaus zu erörtern.

Da die strengen Vorschriften von MiCA gegen Marktmissbrauch eine neue Ära der Regulierung digitaler Vermögenswerte einläuten, wartet DACOM EU mit Sprechern der niederländischen Aufsichtsbehörde der ersten in Europa, die eine MiCA-CASP-Lizenz erteilt hat sowie Führungskräften von Société Générale, Banque Delubac, Zodia Custody, Quantoz, Keyrock, B2C2, OneTrading und anderen globalen Finanzinstitutionen sowie politischen Entscheidungsträgern auf.

"Angesichts der zunehmenden regulatorischen Klarheit in ganz Europa ist 2025 ein entscheidendes Jahr für das europäische Krypto-Ökosystem", sagte Delphine Forma, Head of Policy Europe bei Solidus Labs. "Solidus Labs ist bestrebt, die Branche für die nächste Phase der MiCA-Durchsetzung zu rüsten. Mit unseren hochmodernen Trade Surveillance-Lösungen sowie wegweisenden Bildungs- und Advocacy-Initiativen wie dem MiCA Masters-Podcast, der Trade Surveillance Academy und der Crypto Market Integrity Coalition unterstützen wir Regulierungsbehörden und Compliance-Experten aktiv dabei, MiCA direkt anzugehen. Wir laden die zuständigen nationalen Behörden, lokale Regulierungsbehörden und Branchenführer ein, sich uns beim DACOM anzuschließen und Teil des Wandels zu werden, der die Zukunft der EU-Kryptomärkte prägt."

Das Programm des DACOM EU ist darauf zugeschnitten, verwertbare Einblicke in die MiCA-Implementierung, aufkommende Compliance-Trends und Strategien zur Förderung der Marktintegrität inmitten sich entwickelnder kryptonativer Bedrohungen zu bieten. Frühere Gipfeltreffen haben wichtige Entscheidungsträger von globalen Regulierungsbehörden und Finanzinstitutionen wie SEC, CFTC, FCA, ESMA und Top-Führungskräfte von Firmen wie Coinbase, Goldman Sachs und Circle angezogen. Damit etabliert sich DACOM EU als führendes Forum für die Förderung der Marktintegrität digitaler Vermögenswerte und die Gestaltung der zukünftigen Regulierung digitaler Assets.

Registrierungsanträge und Anmeldungen zur Teilnahme sind ab sofort unter folgendem Link möglich.

Über Solidus Labs

Solidus Labs ist der Wegbereiter im Bereich kryptonative Compliance und spezialisiert sich auf Handelsüberwachungs-, Transaktionsmonitoring- und Risikomanagementlösungen. Das Unternehmen leitet Initiativen wie Crypto Market Integrity Coalition und DACOM Summit und setzt sich für einen sicheren Kryptohandel in zentralisierten und dezentralisierten Märkten ein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://soliduslabs.com

