KOSTJANTYNIWKA (dpa-AFX) - Bei einem neuen russischen Luftangriff mit Gleitbomben sind in der ostukrainischen Industriestadt Kostjantyniwka mindestens fünf Menschen getötet worden. Acht weitere Bewohner seien verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. "In der Stadt zu bleiben, ist gefährlich. Bringen Sie sich umgehend in Sicherheit", sagte er. Diesmal hätten die Russen drei Gleitbomben abgeworfen.

Die russischen Angriffe auf Zivilisten hätten zugenommen und seien schwerer geworden, sagte Filaschkin. Er fordert die verbliebenen Bewohner immer wieder auf, sich aus der nur etwa neun Kilometer von der Frontlinie entfernten Stadt in Sicherheit zu bringen. Die russischen Truppen rücken immer weiter vor.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen die russische Invasion./mau/DP/mis