Berlin (ots) -Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)am Montag, 10. März 2025, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr,in der DZ BANK, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main(Raum Frankfurt, 6. OG, Haupteingang Nord, Erlenstraße).Wir bieten zusätzlich die Möglichkeit, an der Pressekonferenz digital teilzunehmen.BVR-Präsidentin Marija Kolak und die BVR-Vorstandsmitglieder Tanja Müller-Ziegler und Daniel Quinten werden über die Geschäftsentwicklung der deutschen Genossenschaftsbanken im Jahr 2024 berichten und die aktuelle politische Lage kommentieren. Anschließend beantwortet der BVR-Vorstand gern Ihre Fragen.Bitte teilen Sie uns überhttps://www.bvr.de/jahrespkmit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Unter dem Button "Teilnahme" können Sie wählen, ob Sie digital oder vor Ort teilnehmen möchten.Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/5979578