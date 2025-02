Mainz (ots) -Die Erwartungen an Friedrich Merz sind hoch. Donald Trump dealt lieber mit Putin, als sich schützend vor die Ukraine und Europa zu stellen. Die Ukraine aufrüsten und wiederaufbauen sowie die Bundeswehr ausrüsten - das kostet Hunderte Milliarden, die schon die Ampel nicht aufbringen konnte. Anders als versprochen, will Friedrich Merz nun an Tag eins nach der Wahl neue Schulden machen für die Verteidigung. "Trump dealt, Europa zahlt - was tut Merz?" ist am Donnerstag, 27. Februar 2025, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Wird über neue Schulden für die Verteidigung noch der "alte" Bundestag abstimmen? Wird die SPD Friedrich Merz dabei grundsätzlich unterstützen? Ist das Verhältnis zu den USA alleine mit viel Geld zu kitten? Oder wird ein Kanzler Merz bald nicht nur den Taurus, sondern auch deutsche Soldaten zur Friedenssicherung in die Ukraine schicken müssen?Maybrit Illner diskutiert mit Jens Spahn (CDU), dem stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden, und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD), der Politikwissenschaftlerin Sarah Pagung, der Publizistin Marina Weisband und dem Leiter des ZDF-Studios in Washington, Elmar Theveßen.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5979585