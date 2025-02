Solana News: Kann dem Coin der Bounce beim 140-Dollar-Support gelingen?

Solana hat in den letzten Wochen eine starke Korrektur erlebt und ist von seinem Allzeithoch bei knapp 300 Dollar auf nur noch 142 Dollar gefallen. Nachdem der Coin zuletzt also unter starken Verkaufsdruck geraten war, stellt sich nun die Frage, ob der 140-Dollar-Support halten kann und möglicherweise eine Erholungsrallye folgen könnte.

SOL hat im letzten Monat bereits fast 40 % an Wert verloren

Der Coin SOL hat einen äußerst schwierigen Monat hinter sich. Noch am 19. Januar erreichte der Coin ein neues Allzeithoch von über 294 Dollar, doch seither ist er massiv eingebrochen und wird aktuell nur noch bei 142 Dollar gehandelt. Der damalige Kursanstieg wurde vor allem durch die bevorstehende Amtseinführung von Donald Trump und den Launch seines eigenen Meme-Coins TRUMP auf der Solana-Blockchain befeuert. Das sorgte für eine starke Nachfrage nach dem Solana-Netzwerk und dem nativen Coin SOL, was den Kurs in kurzer Zeit auf fast 300 Dollar katapultierte.

Doch die anfängliche Euphorie wich schnell der Ernüchterung. Genau wie der Meme-Coin TRUMP selbst verlor auch SOL innerhalb weniger Wochen erheblich an Wert und fiel unter die Marke von 200 Dollar. Besonders in den letzten sieben Tagen erlebte Solana zwei heftige Korrekturphasen, die den Kurs zunächst auf 160 Dollar und dann gestern sogar kurzzeitig unter 140 Dollar drückten. Das führt im monatlichen Vergleich nun zu einem Verlust von knapp 40 %, während allein in der letzten Woche 14 % des Wertes verloren gingen.

Quelle: Coingecko.com

Damit zählt Solana im vergangenen Monat zu den am schlechtesten performenden Top-Altcoins, was bei vielen Anlegern für Unsicherheit und Ernüchterung sorgte. Die Marktkapitalisierung von SOL ist mittlerweile auf 70 Milliarden Dollar gesunken, womit Solana nur noch auf Rang sechs der größten Kryptowährungen liegt. Allerdings scheint der 140-Dollar-Support bisher gehalten zu haben, was die Hoffnung auf eine mögliche Erholungsrallye weckt.

Was folgt jetzt? Erholung oder weitere Korrektur?

Bis jetzt stehen die Chancen für eine Erholung vom 140-Dollar-Support nicht schlecht. Das wichtigste Ziel für SOL wäre es jetzt, sich auch in den kommenden 24 Stunden über dieser entscheidenden Kursmarke zu halten. Idealerweise sollte der Coin zudem die nächsten psychologisch relevanten Widerstände bei 150 und 160 Dollar überwinden. Sollte das gelingen, könnten in weiterer Folge auch höhere Kursniveaus von 180 oder sogar 200 Dollar wieder in greifbare Nähe rücken.

Ein nachhaltiger Anstieg über 200 Dollar wäre entscheidend, um eine erneute Rallye in Richtung des Allzeithochs von 300 Dollar realistischer erscheinen zu lassen. Grundsätzlich gehen viele Analysten weiterhin davon aus, dass Solana stark unterbewertet ist und dass der Coin im Jahr 2025 erneut ein Allzeithoch erreichen könnte. Einige Prognosen gehen sogar davon aus, dass SOL erstmals die 500-Dollar-Marke durchbrechen oder in den kommenden Jahren auf vierstellige Werte steigen könnte.

Quelle: Coingecko.com

Dennoch gibt die jüngste Kursentwicklung wenig Anlass zur Hoffnung auf eine baldige Trendwende. Falls der 140-Dollar-Support nicht gehalten werden kann, könnte es zu einem weiteren Abverkauf kommen, der SOL auf das nächste entscheidende Support-Level bei 125 Dollar zurückfallen lässt. Die Marke hat sich in den vergangenen zwölf Monaten, insbesondere zwischen April und September 2024, als wichtigstes Unterstützungsniveau erwiesen, sodass hier verstärkter Kaufdruck auftreten sollte, falls SOL erneut so tief fällt.

Trotz des langfristigen Aufwärtspotenzials wenden sich viele Anleger zunehmend Projekten zu, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Besonders attraktiv sind dabei neue Coins, die auf Solana aufbauen, um das Netzwerk mit sinnvollen Erweiterungen zu stärken.

SOLX baut auf SOL auf und befindet sich noch im Presale

Um einen derartigen Coin handelt es sich derzeit unter anderem auch bei SOLX von Solaxy. Hier wird eine der ersten Layer-2-Lösungen für Solana entwickelt. Die Entwickler von Solaxy haben erkannt, dass Solana zwar über enormes Wachstumspotenzial verfügt und sich insbesondere bei Meme-Coin-Projekten großer Beliebtheit erfreut, jedoch bereits heute regelmäßig an seine Skalierungsgrenzen stößt. Ein Beispiel hierfür war der Netzwerkausfall beim Launch des TRUMP-Meme-Coins, der die Belastung des Solana-Netzwerks eindrucksvoll verdeutlichte.

Solche Herausforderungen könnten sich in Zukunft weiter verschärfen, weshalb Solaxy mit der eigenen Layer-2-Blockchain gezielt eine Lösung für das Problem entwickelt. Hier sollen künftig Transaktionen von der Solana-Hauptchain ausgelagert werden, um die Netzwerkkapazität zu entlasten und die Effizienz zu steigern. Das könnte Solaxy nicht nur einen bedeutenden Mehrwert für das Solana-Ökosystem verschaffen, sondern das Projekt auch zu einem essenziellen Bestandteil innerhalb des Netzwerks machen. Davon könnte langfristig das gesamte Solaxy-Ökosystem inklusive SOLX profitieren.

Quelle: Solaxy.io

Besonders spannend für Anleger: SOLX kann derzeit noch im Presale zu einem stark rabattierten Preis von 0,001646 Dollar über die offizielle Website erworben werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die gekauften Tokens im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 172 % zu staken, was neben potenziellen Kursgewinnen eine zusätzliche Renditemöglichkeit darstellt. Der Kaufprozess gestaltet sich dabei äußerst unkompliziert: SOLX kann mit Solana, Ethereum oder einfach per Bankkarte erworben werden.

In den letzten Wochen und Monaten sind bereits über 23,5 Millionen Dollar an Investitionen in das Projekt geflossen, und der Presale nimmt weiterhin an Fahrt auf. Viele Anleger warten nun gespannt auf das baldige Ende des Presales und die anschließenden ersten Börsenlistings, bei denen sich zeigen wird, wie SOLX am offenen Markt performt.

