DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILANGLO AM. CAP. 17/27 REGS USG0446NAL85 27.02.2025 HZE/EOTANGLO AM. CAP. 17/27 REGS USG0446NAN42 27.02.2025 HZE/EOTANGLO AM. CAP. 18/28 REGS USG0446NAP99 27.02.2025 HZE/EOTANG. AM.CAP. 21/28 REGS USG0446NAU84 27.02.2025 HZE/EOTANG. AM.CAP. 23/28 MTN XS2598746290 27.02.2025 HZE/EOTANG. AM.CAP. 24/29 MTN XS2779881601 27.02.2025 HZE/EOT