Wien (APA-ots) - Die 44. Sitzung des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) fand am 26.

Februar 2025 statt. Hauptthemen waren der Antizyklische Kapitalpuffer und nachhaltige Vergabestandards für Wohnimmobilienkredite.

Wohnimmobilienfinanzierungen



Das Gremium hat sich mit dem Thema nachhaltige Standards für Immobilienkredite auseinandergesetzt. Auch nach Ende der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-V) bleibt eine nachhaltige Kreditvergabe für die Stabilität des Finanzmarkts essenziell. Das Gremium hat daher folgende Begleitmaßnahmen beschlossen bzw. befürwortet:



Leitlinie zu den Vergabestandards: Das Gremium betont, dass die Beleihungsquote nicht mehr als 90%, die Schuldendienstquote nicht mehr als 40% und die maximale Laufzeit nicht mehr als 35 Jahre betragen soll. Der Anteil der Kredite, die diese Kriterien nicht erfüllen, soll nicht mehr als 20% der Neukreditvergabe in einem Quartal ausmachen.



Erhöhung der Meldefrequenz: Die Finanzmarktaufsicht wird für ein zeitnäheres Monitoring der Vergabestandards die entsprechende Datenerhebung ("VERA-H") auf eine vierteljährliche Meldung umstellen.

Zusätzliche Veröffentlichungen: Die Oesterreichische Nationalbank wird Details zur Entwicklung der Kreditvergabe regelmäßig veröffentlichen.



Kapitalbezogene Maßnahmen: Das Gremium wird in den kommenden Sitzungen gemeinsam mit Finanzmarktaufsicht und Oesterreichischer Nationalbank kapitalbezogene Maßnahmen evaluieren.



Antizyklischer Kapitalpuffer



Das Gremium empfiehlt der FMA, den Antizyklischen Kapitalpuffer bei 0% zu belassen. Die Kredit-BIP-Lücke ist im dritten Quartal 2024 mit -14 Prozentpunkten weiterhin unter der kritischen Schwelle von 2 Prozentpunkten.



Das Gremium wird zudem in der 45. Sitzung die Einführung einer neuen von der Oesterreichischen Nationalbank entwickelten Methode zur Einschätzung zyklischer Risiken diskutieren. Diese Methode soll das Verhältnis zwischen realwirtschaftlicher Entwicklung und Kreditvergabe berücksichtigen und im Einklang mit einer entsprechenden Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (European Systemic Risk Board, ESRB) um weitere Indikatoren zu systemischen Risiken in Phasen übermäßigen Kreditwachstums ergänzt werden. Dabei sollen Entwicklungen am Immobilienmarkt ein höheres Gewicht als bisher in der Einschätzung zyklischer Risiken haben.



Jahresbericht 2024



Im Jahr 2024 konzentrierte sich das Gremium auf die

Identifizierung und Adressierung systemischer Risiken in der Gewerbeimmobilienfinanzierung, die Evaluierung und das Monitoring der Maßnahmen zur Begrenzung systemischer Risiken aus der privaten Wohnimmobilienfinanzierung, die Evaluierung des Puffers für Systemrelevante Institute und des Systemrisikopuffers sowie die vierteljährliche Festlegung des Antizyklischen Kapitalpuffers. Der Jahresbericht wird im April 2025 auf der Homepage des FMSG veröffentlicht.



