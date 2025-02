Burlington, Mass. (ots/PRNewswire) -Unternehmen können damit ihre Daten integrieren, verwalten und die Bereitschaft für vertrauenswürdige Analysen, zuverlässige KI-Einsichten und eine schnellere Wertschöpfung verbessern.Precisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass die Precisely Data Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) erheblich weiterentwickelt wurde, unter anderem mit KI-gesteuerten Innovationen, einem verbesserten Data-Governance-Service und erweiterten Datenintegrationsfunktionen. Diese Weiterentwicklungen adressieren zentrale Herausforderungen im Bereich der Unternehmensdaten, wie die Verbesserung der Datenzugänglichkeit, die Ermöglichung einer geschäftsfreundlichen Governance und die Automatisierung manueller Prozesse. Zusammen helfen sie Unternehmen, die Effizienz zu steigern, den ROI ihrer Dateninvestitionen zu maximieren und sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.Die Innovationen kommen zur rechten Zeit, denn der Druck auf die Unternehmen wächst, KI-Fähigkeit zu erlangen, Data-Governance-Programme zu stärken und die Cloud einzuführen - und das alles in einer sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Landschaft.Zu den wichtigsten Highlights gehören:AI Manager zur Sicherstellung vertrauenswürdiger Daten für AnalysenMit dem AI Manager können Kunden die generativen KI-Funktionen innerhalb der Data Integrity Suite nutzen und gleichzeitig die vollständige Kontrolle über die Datenhoheit und die Einhaltung von Vorschriften behalten:- Flexible KI-Modell-Integration: Unternehmen können ihre großen Sprachmodelle (LLM) mit der Data Integrity Suite registrieren, beginnend mit AWS Bedrock, um sicherzustellen, dass sie die rechtlichen und beschaffungsspezifischen Anforderungen ihres Unternehmens erfüllen.- Skalierbare KI/ML-Funktionalität: Unternehmen können die KI-Nutzung innerhalb der Suite effizient skalieren, indem sie externe LLMs nutzen, wobei die Verarbeitung über die Infrastruktur erfolgt, in der sich das Modell befindet. Kunden können die Funktionalität je nach Geschäftsanforderungen ein- oder ausschalten und haben so die volle Kontrolle darüber, wann und wie KI eingesetzt wird.- Automatisierte Verwaltung von Metadaten: KI-generierte Katalog-Asset-Beschreibungen reduzieren den manuellen Aufwand erheblich und verbessern die Qualität der Metadaten - so können sich die Teams auf strategischere Aufgaben konzentrieren.Erhöhte Data Governance ErfahrungKunden des Data Governance Service (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/data-governance?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) der Data Integrity Suite profitieren jetzt von einer personalisierten, intuitiven Benutzeroberfläche und einer verbesserten Leistung für mehr Produktivität. Die Verbesserungen erleichtern die Zusammenarbeit zwischen geschäftlichen und technischen Teams, was zu einer besseren Akzeptanz, Effizienz und Konsistenz der Data Governance führt:- Integrierte, persona-basierte Einblicke: Benutzer können auf maßgeschneiderte, rollenspezifische Datenqualitätsbewertungen, technische Details und Beziehungen auf einen Blick zugreifen, um das Engagement und die Akzeptanz zu steigern.- Erweiterte Workflow-Automatisierung: Neue Governance-Funktionen verbessern die Zusammenarbeit, straffen die Verantwortlichkeit und bieten mehr Flexibilität und Automatisierung bei allen Datenverwaltungsaufgaben.- Höhere Leistung und Skalierbarkeit: Eine auf Microservices basierte Architektur steigert die Leistung drastisch, vereinfacht die Bereitstellung und sorgt für eine kürzere Time-to-Value.Erweiterte Möglichkeiten der DatenintegrationUm der wachsenden Nachfrage nach automatisiertem Datenzugriff über Ökosysteme hinweg gerecht zu werden, können Kunden des Data Integration Service (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-data-integrity-suite/data-integration?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) der Data Integrity Suite nun:- Daten an Snowflake-Umgebungen liefern: Ein neuer Konnektor ermöglicht die Bereitstellung von Daten aus Quellsystemen in Snowflake, so dass ein Zugriff nahezu in Echtzeit möglich ist. Einmal in Snowflake angekommen, können Unternehmen die Datenintegrität über Snowflake Native Apps oder durch Anreicherung der Daten mit einem der über 50 Precisely-Datensätze, die auf dem Snowflake Marketplace verfügbar sind, weiter verbessern- Ein besseres Verständnis der Mainframe-API-Latenz: Neue Metriken bieten einen besseren Einblick in die Datenbewegung über Transaktionsabläufe sowohl für Mainframes als auch für offene Systeme, so dass Teams Engpässe effizient identifizieren und beheben können.Darüber hinaus profitiert die Data Integrity Suite von einem verbesserten Datenkatalog mit neuen visuellen Kartenansichten, die automatische Datenqualitätsbewertungen und technische Details liefern. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit des Katalogs hilft den Kunden, Assets leichter zu finden und zu bewerten, während die Persona-basierte Linienvisualisierung es Anwendern ermöglicht, Datenflüsse auf Quell-, Feld- oder Datensatzebene zu verfolgen - und so rollenspezifische Einblicke zu erhalten."Unsere neuesten Entwicklungen in der Data Integrity Suite sind ein entscheidender Schritt bei der Bereitstellung von Datenmanagement-Lösungen, auf die sich Unternehmen verlassen können, um ihre Daten- und KI-Initiativen sicher zu steuern", sagt Chris Hall, Chief Product Officer bei Precisely. "Diese Erweiterungen bieten Benutzerfreundlichkeit und Effizienz, um die Zugänglichkeit, die Governance und den Bedarf an KI-gestützter Intelligenz zu adressieren, um das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen."Erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/blog/data-integrity/ai-driven-data-integrity-innovations-solve-your-top-data-management-challenges/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) mehr über die neuesten Updates der Precisely Data Integrity Suite.Precisely wird während des Gartner® Data & Analytics Summit 2025, der vom 3. bis 5. März in Orlando, Florida, stattfindet, am Stand Nr. 318 vertreten sein. Erfahren Sie mehr darüber, wie sich Datenintegrität auf Ihre nächste Daten-, Analyse- oder KI-Initiative auswirken kann, oder vereinbaren Sie einen Termin (https://rc.precisely.com/events-gartner-data-analytics-summit-fl-2025/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) für Ihre persönliche Demo.Über Precisely Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. 