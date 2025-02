Der Technologiegigant plant den Aufbau eines spezialisierten KI-Rechenzentrums mit Milliardeninvestitionen, während die Aktie im NASDAQ-Handel positive Entwicklung zeigt.

Im NASDAQ-Handel verzeichnete die Meta-Aktie am Nachmittag einen Zuwachs von 1,9 Prozent und erreichte einen Tageshöchststand von 671,02 USD. Seit Handelsstart konnte das Papier somit deutlich von seinem Ausgangswert von 659,65 USD zulegen. Mit einem aktuellen Kurs liegt die Aktie zwar 9,57 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 740,87 USD vom Februar 2025, jedoch beachtliche 38,13 Prozent über dem Tiefstand des vergangenen Jahres. Die 50-Tagelinie scheint derzeit als wichtige Unterstützung zu fungieren und könnte als Sprungbrett für eine weitere Erholung dienen. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 718,00 USD, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalsergebnisse untermauern diese positive Einschätzung: Im letzten Jahresviertel erzielte Meta einen Gewinn von 8,24 USD je Aktie, verglichen mit 5,46 USD im Vorjahreszeitraum - ein deutlicher Anstieg. Auch der Umsatz wuchs beträchtlich von 40,11 Milliarden USD auf 48,39 Milliarden USD.

Massive Investitionen in KI-Infrastruktur

Der Technologiekonzern verstärkt seine Position im Wettbewerb um künstliche Intelligenz erheblich. Nach der bereits im Januar angekündigten Investition von bis zu 65 Milliarden USD in KI-Infrastrukturen für 2025, plant Meta nun den Bau eines speziellen Rechenzentrums für den KI-Bereich mit einem geschätzten Investitionsvolumen von über 200 Milliarden USD. Diese enormen Summen unterstreichen Metas Ambitionen, zu den führenden KI-Hyperscalern an der Wall Street zu gehören. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,67 Billionen USD und einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 9,95 Milliarden USD in den letzten 20 Tagen bleibt Meta ein Schwergewicht im Technologiesektor. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 25,21 USD je Aktie, was die grundsätzlich positive Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 werden voraussichtlich am 23. April veröffentlicht und dürften weitere Einblicke in die Entwicklung des Konzerns geben.

