Die Aktien von American Airlines könnten von einem sich verbessernden Branchenumfeld profitieren. Analyst James Goodall von Redburn Atlantic stufte die Fluggesellschaft am Mittwoch von neutral auf kaufen hoch und hob sein Kursziel von 18 auf 24 US-Dollar an. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von 58 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. "Die US-Luftfahrtindustrie tritt in eine Art 'Goldilocks'-Phase ein", erklärte Goodall in einer Mitteilung an Kunden. Er verwies auf anhaltende Kapazitätsbeschränkungen, die mittel- bis langfristig für Disziplin im Angebot sorgen könnten. Gleichzeitig bleibe die Nachfrage nach internationalen Flügen und Premium-Segmenten hoch. Diese …