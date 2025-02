Revolutionierung der teamübergreifenden Zusammenarbeit zur finanziellen Absicherung und Risikominderung bei Telekommunikationsbetreibern

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, freut sich, die Veröffentlichung von RAID 9, der neuesten Entwicklung seiner branchenführenden Risikomanagement-Plattform, bekannt zu geben. Aufbauend auf dem soliden Fundament früherer RAID-Versionen führt RAID 9 bahnbrechende Neuerungen ein, die darauf abzielen, die Umsatzsicherung, das Betrugsmanagement und die Einhaltung von Finanzvorschriften zu automatisieren. Mit verbesserter Risikokartierung und fortschrittlicher Datenanalyse ermöglicht RAID 9 CFOs und Audit-Teams, die betriebliche Effizienz zu verbessern und gleichzeitig komplexe Risiken und regulatorische Herausforderungen zu bewältigen.

Die Herausforderung: Komplexitäten im Risikomanagement der Telekommunikationsbranche

Telekommunikationsanbieter sehen sich heute mit sinkenden Gewinnmargen, einer sich schnell entwickelnden Technologielandschaft, dynamischen regulatorischen Rahmenbedingungen und fragmentierten Betriebsabläufen konfrontiert. Traditionelle Risikomanagementmethoden, die oft isoliert und eng auf die Datenanalyse fokussiert sind, werden der Vielschichtigkeit der Telekommunikationsrisiken nicht gerecht. Effektive Lösungen erfordern heute die Zusammenarbeit zwischen Risikomanagement-, Geschäfts-, Prüfungs- und IT-Teams, die oft auf unterschiedliche Tools und Systeme angewiesen sind, um organisatorische Lücken zu schließen.

Hinzu kommt, dass Telekommunikationsbetreiber sich in einer einzigartig komplexen Risikolandschaft bewegen, die von makroökonomischen Unsicherheiten, geopolitischen Veränderungen und operativen Komplexitäten geprägt ist. Aufkommende Risiken in Bereichen wie Technologie, Strategie, Finanzen und Compliance erweitern die Grenzen traditioneller Minderungsstrategien kontinuierlich und drohen, den Betrieb zu stören, wenn keine wirksamen Lösungen vorhanden sind.

Die Lösung: Die einheitliche Plattform von RAID 9

RAID 9 geht diese Herausforderungen direkt an und bietet eine einheitliche Plattform, die Folgendes kombiniert:

Echtzeit-Datenanalyse: Verarbeitet riesige Datenmengen sofort, um Anomalien zu erkennen, Muster zu identifizieren und eine proaktive Bedrohungsabwehr zu ermöglichen.

Erweiterte Risikokartierung: Verfügt über einen branchenführenden Risikokatalog mit über 5.000 telekommunikationsspezifischen Risiken, der regelmäßig aktualisiert wird, um die neuesten Rahmenbedingungen und Bedrohungen widerzuspiegeln.

Integrierte Zusammenarbeit: Überwindet Silos zwischen Teams und fördert eine nahtlose Kommunikation und koordinierte Risikomanagementbemühungen.

Dieser ganzheitliche Ansatz sorgt für optimierte Abläufe, die Einhaltung von Vorschriften und umsetzbare Erkenntnisse und hilft Telekommunikationsbetreibern, fundierte Entscheidungen zu treffen und effektiver auf Bedrohungen zu reagieren.

KI für finanzielle Integrität nutzen

RAID 9 nutzt KI-gestützte Analysen, um:

die Umsatzsicherung und Betrugserkennung zu verbessern: Identifiziert Unregelmäßigkeiten mit unübertroffener Präzision, reduziert manuelle Kontrollen und ermöglicht schnelle Reaktionen.

Finanzfehler zu korrigieren: Automatisiert die Fehlererkennung und -behebung, um die finanzielle Genauigkeit und Integrität zu verbessern.

Optimierung der Compliance: Hält mit sich ändernden Vorschriften Schritt und gewährleistet die Einhaltung mit minimalen Betriebsunterbrechungen.

"RAID 9 ist ein Meilenstein für das Risikomanagement im Telekommunikationssektor", sagte Carlos Marques, Head of Product bei Mobileum. "Aufbauend auf dem Erfolg früherer RAID-Versionen kombiniert diese Version einen umfassenden Risikokatalog mit fortschrittlichen Analysen in einer einheitlichen Plattform, sodass Teams die betriebliche Widerstandsfähigkeit stärken und Risiken effektiver managen können."

Nahtlose Einführung und nachgewiesene Wirkung

Telekommunikationsbetreiber und Mobileum-Beratungspartner können RAID 9 über eine sofort verfügbare Testversion ganz einfach ausprobieren. Dies bietet die Möglichkeit, die vollen Funktionen zu erkunden und die transformativen Vorteile aus erster Hand zu erleben.

"RAID 9 stellt einen bedeutenden Fortschritt im Risikomanagement der Telekommunikationsbranche dar, indem es Silos aufbricht und einen stärker auf Zusammenarbeit und Daten basierenden Ansatz zur Minderung von Betrugs-, Umsatzverlust-, Sicherheits- und Compliance-Risiken ermöglicht," sagte José Sobreira, Director of Risk, Fraud, and Security bei Unitel Angola und Vorsitzender der GSMA Africa Fraud and Security Group (AFASG). "Durch die Integration fortschrittlicher Analysen in ein umfassendes Risikorahmenwerk befähigt RAID 9 die Betreiber, proaktiv auf neu auftretende Bedrohungen zu reagieren, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und die finanzielle Integrität zu verbessern."

Transformieren Sie Ihr Risikomanagement noch heute

Wenn Sie erfahren möchten, wie RAID 9 Ihren Ansatz für das Risikomanagement revolutionieren und den Erfolg in der komplexen Telekommunikationslandschaft von heute steigern kann, vereinbaren Sie einen Termin mit Mobileum auf dem Mobile World Congress in Halle 2, Stand 2J50. Wenn Sie eine individuelle Vorführung wünschen oder Ihre kostenlose Testversion starten möchten, besuchen Sie RAID 9

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telecom Analytics-Lösungen für Roaming, Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimisches und internationales Testen der Konnektivität sowie Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence Plattform. Diese bietet erweiterte Analysen, wodurch Kunden tiefe Netzwerk- und Betriebsanalysen mit Echtzeit-Aktionen verbinden können, was den Umsatz steigert, das Kundenerlebnis verbessert und die Kosten verringert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im Silicon Valley und darüber hinaus unterhält Mobileum global Niederlassungen in Deutschland, Australien, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, dem UK und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Mehr erfahren Sie unter: https://www.mobileum.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250226192425/de/

Contacts:

Nützliche Kontakte:

Risikomanagement Produktmanagement

Carlos Marques carlos.marques@mobileum.com Mobiltelefon: +351 939650124

Medien- und Konzernkommunikation

Sandra Almeida sandra.almeida@mobileum.com Mobiltelefon +351 939650229