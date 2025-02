Der Dialysespezialist verbucht beeindruckende Ergebnisverbesserung aufgrund wirksamer Sparmaßnahmen und korrigiert Kostensenkungsziele nach oben für 2025.

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) zeigt sich aktuell in einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Im XETRA-Handel verzeichnete das Papier einen Anstieg von 2,4 Prozent auf 45,26 Euro. Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Monate fort, nachdem die Aktie im August 2024 noch bei einem Jahrestief von 32,51 Euro notiert hatte. Mit dem aktuellen Kurs liegt FMC nun beachtliche 39,22 Prozent über diesem Tiefstand. Das Jahreshoch wurde am 30. Januar 2025 mit 48,31 Euro erreicht und liegt damit knapp 7 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die anhaltende Kurserholung spiegelt die zunehmenden Fortschritte des Dialysespezialisten bei seinem Umbau wider. Dank konsequenter Kostensenkungen konnte FMC im Jahr 2024 sein operatives Ergebnis deutlich steigern. Das um Währungs- und Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf gut 1,81 Milliarden Euro. Der Gewinn, der den Aktionären zusteht, erhöhte sich um 8 Prozent auf 538 Millionen Euro. Besonders erfreulich für Anleger: Die Dividende soll um 21 Prozent auf 1,44 Euro je Aktie steigen.

Optimistischer Ausblick für 2025

FMC-Chefin Helen Giza zeigt sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Für das laufende Jahr prognostiziert sie einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses im hohen Zehner- bis hohen Zwanziger-Prozentbereich. Die entsprechende operative Marge soll sich auf etwa 11 bis 12 Prozent erhöhen. Grund für den Optimismus ist unter anderem das erfolgreiche Sparprogramm, dessen Ziel nun nach oben korrigiert wurde. Bis Ende 2025 will der Konzern die Ausgaben um 750 Millionen Euro senken, statt wie bisher angedacht um 650 Millionen Euro. Bereits bis Ende 2024 summierten sich die Kostensenkungen auf fast 570 Millionen Euro. Zudem setzt das Unternehmen große Hoffnungen auf die bevorstehende Einführung eines moderneren und effizienteren Dialysegerätes in den USA. Die Markteinführung in den eigenen Kliniken ist für Ende 2025 geplant, ab 2026 soll dann der Verkauf auf dem breiteren Markt beginnen. Trotz des Optimismus rechnet FMC für 2025 nur mit einem moderaten Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was auch auf die vorgenommenen Veräußerungen zurückzuführen ist.

