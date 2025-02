Die Kontron-Aktie verzeichnet heute positive Entwicklungen an der Börse. Das im TecDAX notierte Wertpapier konnte am Handelstag spürbare Zuwächse erzielen und notierte zuletzt bei 21,82 Euro, was einem Kursanstieg von 2,73 Prozent entspricht. Gegenüber dem Vortagesschluss gewann das Papier damit 58 Cent hinzu. Bereits am Vormittag startete die Aktie stark in den Handelstag. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 21,52 Euro zu und baute ihre Kursgewinne im Tagesverlauf weiter aus. Das bisherige Tageshoch lag bei 21,56 Euro, wobei die XETRA-Sitzung bei einem Kurs von 21,56 Euro eröffnet wurde. Die positive Kursentwicklung fügt sich in den mittelfristigen Aufwärtstrend ein, nachdem die Aktie am 5. November mit 15,15 Euro ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Von diesem Tiefstand aus konnte sich das Papier inzwischen deutlich erholen, liegt aber noch unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,44 Euro, das am 7. Juni dieses Jahres erreicht wurde.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Geschäftsentwicklung von Kontron zeigt sich robust. Im vergangenen Quartal konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,39 Euro ausweisen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,30 Euro darstellt. Auch beim Umsatz verzeichnete Kontron einen beachtlichen Zuwachs: Die Erlöse stiegen von 300,04 Millionen Euro auf 427,74 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von durchschnittlich 1,47 Euro. Zudem dürfen sich Anleger auf eine prognostizierte Dividende von 0,674 Euro einstellen, was eine Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,50 Euro bedeuten würde. Besonders optimistisch stimmt das durchschnittliche Kursziel der Analysten, das bei 29,60 Euro liegt und damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie signalisiert. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 ist für den 27. März 2025 angekündigt und wird weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens geben.

Anzeige

Kontron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kontron-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Kontron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kontron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kontron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...