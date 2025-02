Die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp verzeichnete am Mittwoch erneut beeindruckende Kursgewinne im MDAX. Mit einem Plus von nahezu sieben Prozent setzte das Wertpapier seinen bemerkenswerten Aufwärtstrend fort, der in den vergangenen Wochen für Aufsehen an den Börsen sorgte. Innerhalb eines erstaunlich kurzen Zeitraums von nicht einmal zwei Wochen verteuerten sich die Anteile um fast zwei Drittel, was den Konzern zu einem der Top-Performer im Index machte. Diese außergewöhnliche Entwicklung kommt überraschend, nachdem der Traditionsbetrieb jahrelang mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Hohe Energiekosten, unbefriedigende Margen und ein intensiver Verdrängungswettbewerb bei gleichzeitig schleppender Nachfrage hatten das Unternehmen zuvor stark belastet und zu einem kontinuierlichen Kursverfall geführt.

Strategische Neuausrichtung als Kurstreiber

Als wesentlicher Auslöser für die aktuelle Kursexplosion gelten die kürzlich bekanntgegebenen Börsenpläne für die Sparte Marine Systems. Diese Abteilung, die unter anderem im U-Boot-Bau tätig ist, soll künftig verstärkt im Fokus der Unternehmensstrategie stehen. Die Ankündigung wurde von Investoren äußerst positiv aufgenommen und löste die gegenwärtige Rallye aus. Auch der allgemein freundliche Gesamtmarkt unterstützt den Aufwärtstrend. Marktbeobachter verweisen zudem auf potenzielle Chancen, die sich für den Konzern beim Wiederaufbau der Ukraine ergeben könnten. Die positive Stimmung erfasste am Mittwoch die gesamte Stahl- und Baustoffbranche: Im DAX gewann Heidelberg Materials 4,2 Prozent und näherte sich seinem Rekordhoch vom Februar. Im SDAX konnten Klöckner & Co mit einem Aufschlag von fast zehn Prozent und Salzgitter mit rund sechs Prozent deutlich zulegen. Auch auf internationaler Ebene war dieser Trend erkennbar, wie die Kursgewinne bei ArcelorMittal im französischen CAC 40 zeigten.

