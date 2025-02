© Foto: Ben Curtis - AP

Die jüngsten Unsicherheiten an den Aktienmärkten haben einige Bereiche getroffen, die am meisten von den politischen Maßnahmen von US-Präsident Donald Trump profitieren sollten.In manchen Fällen sind die Kursgewinne nach der US-Wahl bereits wieder verpufft. Zum Handelsschluss am Montag liegt der S&P 500 immer noch rund 3,5 Prozent über dem Stand vom 5. November, dem letzten Handelstag vor Trumps Wahlsieg. Seit seiner Amtseinführung am 20. Januar ist der Index jedoch im Minus. Der Small-Cap-Index Russell 2000, der als Profiteur einer Ära mit weniger Regulierung und niedrigeren Steuern galt, liegt inzwischen unter seinem Niveau vom Wahltag. Auch einige Sektoren, die während der Wahl als …