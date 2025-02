Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete am Mittwoch bemerkenswerte Kursgewinne im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 57,85 Euro, nachdem es bei 57,05 Euro in den Handel gestartet war. Bereits am Vormittag deutete sich eine positive Entwicklung an, als die Aktie zunächst um 1,1 Prozent auf 56,90 Euro zulegen konnte. Besonders beachtenswert ist diese Erholung vor dem Hintergrund des jüngsten 52-Wochen-Tiefs von 44,28 Euro, welches Mitte Januar erreicht wurde. Mit dem aktuellen Kurs notiert das Papier nun etwa 28,5 Prozent über diesem Tiefstand. Das Handelsvolumen belief sich auf über 70.000 gehandelte Aktien, was ein gesteigertes Anlegerinteresse widerspiegelt. Allerdings liegt der Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro, das im März 2024 markiert wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie einen Kursanstieg von knapp 114 Prozent verzeichnen.

Zukunftsaussichten und Markteinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,684 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,600 Euro darstellen würde. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 57,36 Euro angesiedelt, was nahezu dem aktuellen Kursniveau entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn von 1,96 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 dürften voraussichtlich am 14. Mai 2025 präsentiert werden. Die positive Kursentwicklung zeigt, dass Anleger trotz der deutlichen Kursrückgänge in den vergangenen Monaten wieder Vertrauen in die Aktie des Medizintechnikherstellers fassen könnten.

