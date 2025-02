Der Fotodienstleister erfährt ab Mai 2025 einen strategischen Führungswandel, wobei Thomas Mehls die Position als Vorstandsvorsitzender übernimmt und das Leitungsgremium optimiert wird.

Der Fotodienstleister Cewe steht vor einem bedeutenden Führungswechsel, wie das Kuratorium der Neumüller Cewe Color Stiftung mitgeteilt hat. Zum 1. Mai 2025 wird die amtierende Vorstandsvorsitzende Yvonne Rostock ihre Position an Thomas Mehls übergeben, der derzeit bereits Mitglied des Vorstands ist. Die Neubesetzung erfolgt nach dem planmäßigen Auslaufen von Rostocks Vertrag. Parallel dazu wird Patrick Berkhouwer, ebenfalls Vorstandsmitglied, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Diese Umstrukturierung geht mit einer Verkleinerung des Führungsgremiums von sechs auf fünf Personen einher, was auf eine Straffung der Managementstrukturen hindeutet. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller Cewe Color Stiftung die Geschäfte der im SDAX notierten CEWE Stiftung & Co. KGaA und hat damit maßgeblichen Einfluss auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Weitere personelle Veränderungen im Finanzressort

Neben dem Wechsel an der Spitze kündigt das Unternehmen weitere personelle Veränderungen an. Sirka Hintze wird den Vorstand ab dem 1. Juni 2025 verstärken - zunächst ohne spezifisches Ressort. Ab Mitte August übernimmt sie dann die Verantwortung für den Finanzbereich und löst damit den bisherigen Finanzvorstand Dr. Olaf Holzkämper ab. Dieser Wechsel im Finanzressort war nach Unternehmensangaben bereits länger geplant und stellt somit den Abschluss einer umfassenden Neuaufstellung des Führungsteams dar. Die Börse wird die anstehenden Veränderungen im Vorstand aufmerksam verfolgen, da Kontinuität und Expertise im Management für die zukünftige Entwicklung des Fotodienstleisters entscheidend sind.

