Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter von offenen Telekommunikationslösungen, gab heute eine neue Partnerschaft mit SEMPRE bekannt, einem Spezialisten für gehärtete, digitale, in den USA hergestellte Infrastrukturen. Diese Partnerschaft legt den Fokus auf die Entwicklung fortschrittlicher und widerstandsfähigerer Technologie zur Bereitstellung sicherer und robuster O-RAN-Netze für die militärische und zivile Nutzung. Die hochmoderne offene RAN-Lösung von Radisys und die bewährte Expertise des Unternehmens im Bereich der Netzwerkmodernisierung werden in das wegweisende Design von SEMPRE integriert, um ein robustes taktisches Netzwerk zu liefern, das autorisierte Geräte in hochsicheren Umgebungen miteinander verbindet und so eine beispiellose Zuverlässigkeit und einen nie dagewesenen Schutz gewährleistet. Gemeinsam stellen die beiden Unternehmen sichere, widerstandsfähige 5G-Netze bereit, die sicherstellen, dass Verteidigungs- und Wirtschaftsorganisationen auch dann miteinander verbunden bleiben, wenn es darauf ankommt.

SEMPRE revolutioniert die Konnektivität mit einem einfach einzurichtenden und zu verwaltenden dezentralisierten Netzwerk. Von der Hardware bis zur Software basiert die Architektur uneingeschränkt auf dem Prinzip "Sicherheit ist alles". Diese für globale Skalierbarkeit entwickelte Lösung nutzt die 3GPP- und O-RAN-konforme 5G-RAN-Software von Radisys, die viele verschiedene Frequenzbänder unterstützt, um für sichere Hochleistungsnetze mit hoher Kapazität für Kunden aus dem Verteidigungsbereich und der Wirtschaft zu sorgen.

SEMPRE bietet integrierte private 5G-, Edge-Computing-, Hybrid-Cloud-Zugangs- und Satellitenkonnektivität im Rahmen eines gehärteten Systems, das für den autonomen Betrieb oder den Betrieb in Verbindung mit bestehenden Netzwerken ausgelegt ist. Die patentierte satellitengestützte Steuerungsebene und das physisch isolierte Verwaltungssystem von SEMPRE gewährleisten eine sichere Datenübertragung und Echtzeitüberwachung in jeder Umgebung. Dies stellt eine unterbrechungsfreie, sichere Kommunikation für militärische und kommerzielle Nutzer sicher jederzeit und überall.

Die 5G CU/DU-Software von Radisys erhielt im Rahmen der U.S. DoD/NTIA 5G Challenge 2022 und 2023 die Endphasen-Auszeichnung, sowie im Jahr 2022 die Auszeichnung als beste SBOM. Radisys gilt als vertrauenswürdiger RAN-Anbieter für viele widerstandsfähige Sicherheitsanwendungen im Bereich der Verteidigung und der öffentlichen Sicherheit, mit hochgradig optimierter Basis und problemloser Portabilität auf mehreren Plattformen, die Hardware- und Softwaresicherheitsfunktionen für sichere und robuste 5G-Konnektivität nutzen.

"Im Laufe des vergangenen Jahres hat SEMPRE eng mit Radisys zusammengearbeitet, um den O-RAN-Stack für Sicherheit und Ausfallsicherheit zu optimieren und zu gewährleisten, dass er sowohl in zentralisierten als auch in dezentralisierten Konfigurationen betrieben werden kann", erklärte Rob Spalding, CEO von SEMPRE. "Diese Kooperation erweitert die Grenzen ausfallsicherer Mobilfunknetze. Wir freuen uns auf die zukünftigen Innovationen."

"Die Sicherung der Kommunikationsinfrastruktur und die Gewährleistung ihrer ständigen Verfügbarkeit ist für Netzwerke im Bereich der Verteidigung und der öffentlichen Sicherheit absolut zentral. Wir freuen uns, mit SEMPRE zusammenzuarbeiten zu können, um dieses Versprechen einzulösen", so Arun Bhikshesvaran, CEO von Radisys. "Unsere Partnerschaft stellt einen durchgehenden Betrieb sicher, auch unter widrigen Bedingungen, und bietet sowohl einen unmittelbaren als auch einen langfristigen Mehrwert im Hinblick auf Sicherheit, Laufzeit und Betriebskontinuität, die für die Verteidigung und die nationale Sicherheit völlig unerlässlich sind. Wir freuen uns auf die Fortführung dieser Kooperation, mit dem Ziel, innovative und sicherheitsgehärtete Lösungen für Verteidigungs- und kommerzielle Netzwerke verfügbar zu machen."

Radisys ist ein weltweit führendes Unternehmen für offene Telekommunikationslösungen und -dienste. Seine disaggregierten Plattformen und Integrationsdienste nutzen offene Referenzarchitekturen und -standards in Kombination mit offener Software und Hardware und ermöglichen es Service Providern, die offene digitale Transformation voranzubringen. Radisys bietet ein End-to-End-Lösungsportfolio, angefangen bei digitalen Endpunkten über disaggregierte Systeme, Systeme mit freiem Zugang und Kernsysteme bis hin zu immersiven digitalen Anwendungen und Interaktionsplattformen. Sein erstklassiger, erfahrener Unternehmensbereich für Netzwerkdienstleistungen bietet Leistungen über den gesamten Lebenszyklus, um Service Provider dabei zu unterstützen, hochgradig skalierbare, leistungsstarke Netzwerke mit optimalen Gesamtbetriebskosten aufzubauen und zu betreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.Radisys.com.

SEMPRE bietet einsatzkritische Konnektivität mit privatem 5G-, Hochleistungs-Edge- und Hybrid-Cloud-Zugang sowie einem SATCOM-Gateway und das alles in einem einfach zu bedienenden, kaum zu zerstörenden System. Unabhängig davon, ob der jeweilige Einsatzbereich ein ortsfestes oder ein transportables Netzwerk erfordert, das innerhalb von 10 Minuten voll einsatzbereit ist, gewährleistet SEMPRE eine robuste und sichere Kommunikation, dann, wenn es darauf ankommt. SEMPRE stellt sicher, dass Sie überall Ihre Aufgabe erfüllen können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sempre.ai.

