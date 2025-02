Binarly, ein führender Innovator im Bereich der Sicherheit von Software-Lieferketten, gab heute bekannt, dass ihm das US-Patent Nr. US 12,236,262 B1 für seine bahnbrechende "Machine Learning Technique for Efficiently Scheduling Tasks for Large-Scale Analysis of Binary Executables" erteilt wurde.

Das Patent, das am 25. Februar 2025 erteilt wurde, umfasst eine neuartige Methode zur effizienten Analyse binärer Software durch Nutzung von maschinellem Lernen zur Vorhersage der maximalen Speichernutzung und zur dynamischen Zuweisung von Rechenressourcen.

Die patentierte Technologie extrahiert Merkmale aus Softwarepaketen (wie binäre ausführbare Dateien) mithilfe fortschrittlicher Vorverarbeitungstechniken und maschineller Lernmodelle, die auf umfangreichen Datensätzen trainiert wurden, die durch die Überwachung der Speichernutzung während der Analyse generiert wurden.

Durch Schätzung des für die Analyse erforderlichen Spitzenwerts des Speicherverbrauchs kann das System die optimale Anzahl von Speicherressourceneinheiten bestimmen und zuweisen oder die Aufgabe in eine Backoff-Warteschlange stellen, wenn die Ressourcen nicht ausreichen. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz groß angelegter Analysen, indem sichergestellt wird, dass jedes Softwarepaket mit genau der Menge an Rechenressourcen verarbeitet wird, die benötigt wird, wodurch Verarbeitungsverzögerungen reduziert und Betriebskosten gesenkt werden.

Die Binarly-Erfindung, die den Forschern Alex Matrosov, Sam Thomas, Yegor Vasilenko und Lukas Seidel zugeschrieben wird, ist besonders bedeutsam im Zusammenhang mit Sicherheitsanalysen und Schwachstellenbewertungen, bei denen eine schnelle und präzise Auswertung von binären ausführbaren Dateien entscheidend ist, um potenzielle Sicherheitsrisiken innerhalb von Software-Lieferketten zu identifizieren.

"Unsere patentierte Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Software-Sicherheitsanalyse dar", sagte Matrosov, CEO und Forschungsleiter bei Binarly. "Durch intelligente Vorhersage und Verwaltung der Ressourcenzuweisung für die binäre Analyse können wir den Durchsatz und die Genauigkeit der Schwachstellenerkennung drastisch erhöhen und so letztlich zu einem sichereren digitalen Ökosystem beitragen."

"Wir sind stolz darauf, dass die in diesem Patent beschriebenen Techniken seit letztem Jahr in unserer Vorzeige-Binarly-Transparenz-Plattform implementiert sind", fügte Matrosov hinzu.

Die Erfindung soll in Unternehmensumgebungen breite Anwendung finden, in denen große Mengen an Software schnell und effizient analysiert werden müssen. Binarly geht davon aus, dass diese Technologie nicht nur die Leistung bestehender Analyse-Pipelines verbessern, sondern auch neue Ansätze für ein automatisiertes Schwachstellenmanagement und eine Risikobewertung ermöglichen wird.

Über Binarly:

Binarly ist ein globales Unternehmen für Firmware- und Software-Lieferkettensicherheit, das im Jahr 2021 gegründet wurde. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Binarly Transparency Platform, ist eine KI-gestützte Lösung der Unternehmensklasse, die von Geräteherstellern, OEMs, IBVs und Produktsicherheitsteams genutzt wird, um bekannte und unbekannte Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Anzeichen für die Einschleusung von bösartigem Code zu erkennen. Die validierten Abhilfe-Playbooks von Binarly haben die Kosten und den Zeitaufwand für die Reaktion auf Sicherheitslücken erheblich reduziert. Binarly mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Forschung und Programmanalyse, um Lösungen zum Schutz von Unternehmen, kritischer Infrastruktur und Verbrauchern auf der ganzen Welt zu entwickeln.

