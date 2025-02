In der Vision für Landwirtschaft und Ernährung, die letzte Woche in Brüssel vorgestellt wurde, erkennt die Europäische Kommission an, dass der Rückzug von Pflanzenschutzmitteln ohne Alternativen die Fähigkeit der EU zur Sicherung der Lebensmittelproduktion beeinträchtigen kann, und schlägt vor, dass sie "jedes neue Verbot von Pestiziden...

Den vollständigen Artikel lesen ...