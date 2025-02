EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel im Vorstand: Die CEWE Stiftung & Co. KGaA stellt sich für die Zukunft neu auf



Oldenburg, 27. Februar 2025. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA gab gestern bekannt, dass der Vertrag der Vorstandsvorsitzenden der Neumüller CEWE COLOR Stiftung Frau Yvonne Rostock turnusmäßig auslaufen wird. Frau Rostock wird ihr Amt zum 1. Mai 2025 an das Vorstandsmitglied Herrn Thomas Mehls übergeben. Zum gleichen Zeitpunkt wird das Vorstandsmitglied Herr Patrick Berkhouwer vom Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung zum Stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden benannt. Mit der Neustrukturierung des Vorstandes wird gleichzeitig das Gremium von sechs auf fünf Personen verkleinert. Weiterhin gab das Kuratorium bekannt, dass Frau Sirka Hintze zum 1. Juni 2025 den Vorstand verstärken wird - zunächst ohne Ressort, ab 15. August 2025 dann als Finanzvorständin, um - wie geplant und bereits angekündigt - den CFO Dr. Olaf Holzkämper abzulösen.

"Im Namen des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung bedanke ich mich bei Yvonne Rostock herzlich für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit," so Helmut Hartig, Vorsitzender des Kuratoriums. "Sie hat das Amt der Vorstandsvorsitzenden in Zeiten besonderer personeller Veränderung übernommen, das Unternehmen strategisch und wirtschaftlich überaus positiv weiterentwickelt und mit ihrer Erfahrung und Passion neue Perspektiven eröffnet. Zwei Höchstwerte in Umsatz und Ergebnis sprechen für sich."

"Ich bin dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen und stolz auf das, was wir als Team geleistet haben," so Yvonne Rostock, 52. "Wir haben die Internationalisierung der Gruppe vorangetrieben, neue Geschäftsfelder entwickelt und in der CEWE Group gemeinschaftlich ein kulturelles Leitbild entwickelt. Gleichzeitig haben wir die Transformation des Unternehmens in das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz erfolgreich fortgeführt. Diese Arbeit wird in den nächsten Jahren Früchte tragen. Ich persönlich habe die gemeinsam definierten Ziele erreicht und übergebe das Unternehmen in gute Hände - auch wenn mir die Menschen bei CEWE sehr fehlen werden."

Thomas Mehls, 54, der den Vorstandsvorsitz zum 1. Mai 2025 übernehmen wird, leitet bei CEWE seit 2014 als Vorstand unter anderem die Bereiche Marketing, Neue Geschäftsfelder und Nachhaltigkeit. "Thomas Mehls ist seit fast 12 Jahren sehr erfolgreich für CEWE tätig und hat in dieser Zeit die Entwicklung zum Mehrmarkenunternehmen und europäischem Marktführer im Fotofinishing geprägt. Er verfügt über eine umfassende Fach- und Führungsexpertise und wird das sehr erfahrene Vorstandsteam gemeinsam mit dem ebenfalls langjährigen Vorstand Patrick Berkhouwer hervorragend leiten", so Helmut Hartig.

Sirka Hintze, 48, wird ab dem 1. Juni 2025 zur Vorständin der Neumüller CEWE COLOR Stiftung berufen und dort nach erfolgter Einarbeitung als CFO das Finanzressort verantworten. "Sirka Hintze verfügt über eine internationale Finanzexpertise und eine breite Sichtweise auf die Wertschöpfung", so Helmut Hartig. "Wir freuen uns sehr, dass wir sie für die CEWE Group gewinnen konnten." Frau Hintze verfügt über langjährige Branchenerfahrung in Industrie, Logistik, Handel und im Bereich Dienstleistungen. Zuletzt war sie in verschiedenen Finanzdisziplinen, Risk & Compliance sowie in der IT bei Unternehmen in Deutschland, den USA und in den Niederlanden tätig.

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

27.03.2025 CEWE Bilanzpresse- und Analystenkonferenz 2025

27.03.2025 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024

15.05.2025 Veröffentlichung der Q1 2025 Zwischenmitteilung

04.06.2025 CEWE-Hauptversammlung 2025, Weser-Ems-Halle Oldenburg

12.06.2025 Warburg Highlights Konferenz, Hamburg

14.08.2025 Veröffentlichung des H1 2025 Zwischenberichts

27.08.2025 Montega Konferenz HIT, Hamburg

23.09.2025 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, München

24.09.2025 Baader Investment Conference 2025, München

13.11.2025 Veröffentlichung der Q3 2025 Zwischenmitteilung

24.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum 2025, Frankfurt

