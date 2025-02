GARCHING (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank fasst rund ein Jahr nach einer herben Vertrauenskrise wieder mehr Mut. Trotz deutlich gesunkener Erträge verdiente der Gewerbeimmobilien-Finanzierer 2024 vor Steuern 104 Millionen Euro und damit 15 Prozent mehr als im Vorjahr, wie er am Donnerstag in Garching bei München mitteilte. Das lag auch an einer gesunkenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle. Die Aktionäre sollen nach einer Nullrunde nun eine Dividende von 15 Cent je Aktie erhalten. Zudem will die Bank erstmals eigene Aktien zurückkaufen und dafür 15 Millionen Euro ausgeben.

Unter dem Strich ging der Gewinn der Pfandbriefbank wegen höherer Steuern indes um eine Million auf 90 Millionen Euro zurück. Für das neue Jahr erwartet Bankchef Kay Wolf einen weiteren deutlichen Anstieg des Vorsteuergewinns. "Die Inflation hält sich in Teilen hartnäckig und die Zinsen sinken langsamer als zunächst erwartet", sagte Wolf. "So kommt die Erholung an den Immobilienmärkten nur zögerlich voran." Das Neugeschäft soll auf 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro anziehen, nachdem es im vergangenen Jahr auf 5,1 Milliarden Euro eingebrochen war./stw/mis