Die Indische Rupie notiert am Donnerstag in der frühen europäischen Sitzung schwächer. - Steigende US-Dollar-Nachfrage und anhaltende Kapitalabflüsse belasten die INR, aber die Intervention der RBI könnte den Abwärtstrend begrenzen. - Die Schätzung des US-BIP-Berichts für das vierte Quartal (Q4) wird später am Donnerstag im Mittelpunkt stehen - ...

