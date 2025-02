ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke vergangene Quartal des Lebensmittelkonzerns lasse auch für 2025 Gutes erwarten und signalisiere Potenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Danone punkte mit der besten Dynamik in der Branche./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 23:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 23:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120644