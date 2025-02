NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 111,40 auf 122,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Inmitten der Diskussion über einen möglichen Verkauf des Unternehmens würde er im Allgemeinen mehr Klarheit erwarten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er würde es bevorzugen, wenn das Management einen Kapitalmarkttag veranstalte, um die Werttreiber des Unternehmens darzulegen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 22:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0LD6E6