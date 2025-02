Ritter Energie bietet nun nicht nur die Eigenmarke Paradigma an, sondern agiert auch als Großhändler für Photovoltaik und Heiztechnologie und erweitert so das Sortiment. Paradigma und Ezee Energy sind wie geplant seit Jahresbeginn zur Ritter Energie GmbH & Co. KG verschmolzen. Damit einher geht eine Neustrukturierung des Produktsortiments. Die neue Ritter Energie agiert künftig mit zwei Produktschienen für erneuerbare Energielösungen für Gebäude in den Bereichen Wärme und Strom. Paradigma bleibt ...

