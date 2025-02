Berlin (ots) -Smarte Videoüberwachung für das eigene Heim bietet Schutz, birgt aber auch Gefahren. Hacker:innen nutzen Sicherheitslücken, um auf Aufnahmen zuzugreifen. TÜV-Verband gibt Tipps, worauf Verbraucher:innen beim Kauf und Gebrauch achten sollten.Ob KI-basierte Objekterkennung, Steuerung über Sprachassistenz oder Fernzugriff: Smarte Überwachungskameras für den Heimgebrauch versprechen Verbraucher:innen mit intelligenten Funktionen ein sicheres Zuhause. Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage hat im vergangenen Jahr gut jede:r fünfte Bundesbürger:in (21 Prozent) im eigenen Haushalt eine smarte Videoüberwachung genutzt. Doch die vernetzten Geräte bergen auch Risiken. Cyberkriminelle können gezielt Schwachstellen ausnutzen, um auf Kameras zuzugreifen und private Daten zu stehlen. Wissen Einbrecher:innen beispielsweise, zu welchen Zeiten das Haus leer ist oder Betrüger:innen, welche Personen im Haushalt leben, haben sie leichteres Spiel. "Intelligente Überwachungskameras bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Verbraucher sollten bei der Installation und Nutzung auf die Cybersicherheit achten", sagt Marc Fliehe, Fachbereichsleiter Digitalisierung beim TÜV-Verband. "Schon einfache Maßnahmen wie die Verwendung eines sicheren Passworts können helfen, Angreifer fernzuhalten." Der TÜV-Verband gibt Tipps zum Kauf und Einsatz intelligenter Videoüberwachungssysteme.So schützen Sie sich: die wichtigsten SicherheitstippsIntelligente Überwachungskameras erzeugen Live-Bilder in meist hoher Auflösung. Sie sind mit dem Internet verbunden und übertragen Daten in die Cloud, auf das Handy, das Tablet oder den Computer. Hacker:innen nutzen verschiedene Methoden, um in das Heimnetzwerk oder die Systeme von smarten Überwachungskameras einzudringen. Ein typisches Einfallstor sind unsichere Passwörter. Viele Nutzer:innen belassen es oft bei den voreingestellten Standardpasswörtern oder nutzen in der Videoüberwachungssoftware Passwörter, die leicht zu erraten sind. Der Sicherheitsgewinn eines starken, individuellen Passworts wird häufig unterschätzt. Es wird empfohlen, ein möglichst langes Passwort mit mindestens acht Zeichen und verschiedenen Zeichentypen zu verwenden. Falls vorhanden, ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung noch sicherer. Bei dieser Variante kann zum Beispiel ein individueller Code per SMS verschickt oder ein hardwarebasierter TAN-Generator auf dem eigenen Handy genutzt werden.Außerdem sollten Nutzer:innen regelmäßig Software-Updates durchführen. "Ohne die jeweils neusten Updates bleiben bekannte Sicherheitslücken bestehen, die Angreifer ausnutzen können", sagt Fliehe. "Damit das nicht passiert, sollten Verbraucher:innen zeitnah alle verfügbaren Sicherheitsupdates installieren, um Sicherheitslücken zu schließen." Da die Daten von Sicherheitskameras besonders sensibel sein können, empfiehlt der Cybersecurity-Experte eine Netzwerksegmentierung. Dabei wird die Kamera in einem separaten Netzwerk oder einem virtuellen lokalen Netz, dem sogenannten VLAN, vernetzt. Falls die Fernzugriffsfunktion nicht benötigt wird, sollte diese deaktiviert werden, um kein weiteres Einfallstor zu eröffnen. Sollte diese Funktion genutzt werden, ist bei der Verwendung von öffentlichen WLAN-Netzen Vorsicht geboten, falls diese Verbindung nicht verschlüsselt ist. Eine VPN-Verbindung kann helfen, die Daten sicher zu verschlüsseln und den Fernzugriff sicherer zu gestalten. Fliehe: "Die Sicherheit vernetzter Geräte beginnt immer beim Nutzer und seiner Kaufentscheidung. Mit dem Fokus auf Sicherheit, einem bewussten Verhalten und der richtigen Konfiguration sind Anwender vor Cyberangriffen gut geschützt."Worauf Verbraucher:innen beim Kauf achten solltenBeim Erwerb einer Sicherheitskamera sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:- Geprüfte Sicherheit: Achten Sie auf Prüfzeichen renommierter Prüfdienstleister wie dem TÜV oder das IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).- Update-Zyklen des Herstellers: Informieren Sie sich, für welchen Zeitraum und wie häufig der Hersteller Software-Updates anbietet. Regelmäßige Updates deuten darauf hin, dass der Hersteller die digitale Sicherheit seiner Produkte überwacht.- Datenverarbeitung und -speicherung: Prüfen Sie, ob die Kamera lokal speichert oder Daten in die Cloud sendet und welche Datenschutzbestimmungen gelten.Überwachungskameras richtig ausrichtenWer sein Zuhause mit Kameras schützen möchte, muss bei der Platzierung einiges beachten. Grundsätzlich dürfen Überwachungskameras nur das eigene Grundstück erfassen: Nachbargrundstücke, öffentliche Wege oder gemeinsam genutzte Zufahrten bleiben tabu. Die Vorgaben gehen aber noch weiter: Die Kameras dürfen technisch nicht so geschwenkt oder ausgerichtet werden können, dass sie fremdes Eigentum filmen könnten. Selbst wenn das Gerät gerade auf das eigene Grundstück zeigt, kann allein die Möglichkeit der Neuausrichtung zu rechtlichen Konflikten führen. Um Ärger mit Nachbar:innen oder Datenschutzbehörden zu vermeiden, sollte die Kamera daher fest montiert und durch ein eindeutiges Sichtfeld begrenzt werden. Ein zusätzliches Hinweisschild sorgt für Transparenz und zeigt Besucher:innen, dass sie sich in einem überwachten Bereich befinden. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt der TÜV-Verband, den im Kamerabild sichtbaren Bereich sorgfältig auszuwählen. So minimieren Sie das Risiko, im Falle eines Cyberangriffs ausspioniert zu werden.Methodik-Hinweis: Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 1.193 Personen ab 16 Jahren. Die Befragung hat im Juni/Juli 2024 stattgefunden.Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. 