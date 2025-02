Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -WIT Software, ein weltweit führender Anbieter von hochmodernen Softwarelösungen, wird auf dem Mobile World Congress 2025 (MWC25) in Barcelona mit der Einführung seiner neuesten Innovation - AINNOV8 - einen eindrucksvollen Auftritt haben.AINNOV8 ist eine revolutionäre Softwareplattform für die Entwicklung digitaler Dienste der nächsten Generation, die sich an Telekommunikationsanbieter richtet. Dank der New Calling Technologie, RCS Messaging und generativer KI können Mobilfunkbetreiber das Kundenerlebnis verbessern und die digitale Transformation vorantreiben.Neben der Plattform AINNOV8 bringt WIT Software eine Reihe von digitalen Dienstleistungen für verschiedene Segmente auf den Markt:- CALL NOVA - Maßgeschneidert für Contact Center - bietet eine neue und innovative Erfahrung, um die Kundenzufriedenheit und -bindung zu steigern.- CALL SPARK - Entwickelt, um die Kommunikation zwischen Unternehmen und deren Kunden zu verbessern.- CALL MATE - Die Zukunft der Voicemail - bei der Nutzer KI-gestützte virtuelle Agenten erstellen können, die ihre Anrufe entgegennehmen.- CALL GENIE - Für den Verbrauchermarkt entwickelt, bietet es einfachen Zugang zu virtuellen Experten, so einfach wie ein Telefongespräch.- CALL GOV - Eine bahnbrechende Lösung, die den digitalen Zugang zu Behördendiensten verbessert."Wir freuen uns sehr, AINNOV8 auf dem MWC 2025 vorzustellen. Diese Plattform stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne bei den KI-gestützten Telekommunikationslösungen dar und ermöglicht es Betreibern, neue Einnahmequellen zu erschließen und wertvolle Kundenbeziehungen aufzubauen", so Luís Silva, CEO von WIT Software. "Mit AINNOV8 und unserem neuen Angebot an digitalen Diensten definieren wir die Möglichkeiten der nächsten Generation digitaler Dienste neu."Die offizielle Produkteinführung findet am Stand 7H71 von WIT Software auf der MWC25 statt, wo die Besucher einen exklusiven ersten Blick auf die Funktionen und Vorteile von AINNOV8 werfen können. Live-Vorführungen und Expertendiskussionen werden zeigen, wie AINNOV8 eine neue Ära der mobilen Kommunikation einleiten wird.Weitere Informationen finden Sie unter www.wit-software.com oder folgen Sie WIT Software auf Instagram und LinkedIn.Informationen zu WIT SOFTWARE:WIT Software ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Produkte und Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über 24 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mobile Messaging, IP-Voice und -Video, RCS-Technologie, mobile Zahlungen, IPTV, Mehrwertdienste und 5G-Anwendungen. Mit Niederlassungen in Portugal, Großbritannien und Japan verfügt das Unternehmen über einen erstklassigen Kundenstamm in der Telekommunikationsindustrie. Mit einem starken Fokus auf KI-gestützte Lösungen und Kommunikationstechnologien der nächsten Generation gestaltet WIT Software weiterhin die Zukunft der digitalen Innovation.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2624369/WIT_Software.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2624370/WIT_Software_Logo.jpgpress@wit-software.comMedienkontakt:Teresa Chavespress@wit-software.com+351 239801030View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wit-software-stellt-ainnov8-auf-dem-mwc-2025-vor-eine-bahnbrechende-ki-gestutzte-innovation-fur-mobilfunkbetreiber-302383632.htmlOriginal-Content von: WIT Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178802/5979993