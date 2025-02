NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Mehr als sonst sei dies ein Quartal gewesen, das in fast jedem Aspekt stark mit seinen Erwartungen übereingestimmt habe, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien ermutigend gewesen und damit paare sich der Ausblick auf das erste Quartal, der hinsichtlich des gesicherten künftigen Umsatzes auf Basis konstanter Wechselkurse (cRPO CC) über dem Konsens liege./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 01:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 01:56 / EST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US79466L3024