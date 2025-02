DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy untermauert sein Vertrauen in Finanzchef Kai-Ulrich Deissner. Sein Vertrag sei vorzeitig bis Ende Februar 2028 verlängert worden, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Manager verantwortet seit 2023 das Finanzressort und hat laut Mitteilung eine wichtige Rolle bei der strategischen Neuausrichtung des Konzerns eingenommen. Davor war er über zehn Jahre lang in mehreren Finanzvorstands-Positionen bei der Deutschen Telekom tätig. Die Ceconomy-Aktie legte kurz nach Handelsbeginn leicht zu./ngu/mis