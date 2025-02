LONDON (dpa-AFX) - Der lange kriselnde Triebwerkshersteller Rolls-Royce wird nach deutlichen Zuwächsen zuversichtlicher für die kommenden Jahre. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll schon 2025 auf 2,7 bis 2,9 Milliarden britische Pfund (3,3 bis 3,5 Mrd Euro) steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mit seiner Jahresbilanz in London mitteilte. Damit dürfte Rolls-Royce seine eigentlich für 2027 gesetzten Ziele zwei Jahre früher erreichen als geplant. Für 2028 nimmt sich Konzernchef Tufan Erginbilgic weitere Steigerungen vor.

An der Börse kamen die Neuigkeiten hervorragend an: Die Rolls-Royce-Aktie legte am Morgen in London um rund 16 Prozent auf 730,64 britische Pence zu und war damit klarer Spitzenreiter im britischen Leitindex FTSE 100 .

Rolls-Royce hatte stärker als andere Triebwerkshersteller unter der Corona-Krise und ihren Folgen gelitten. Das Unternehmen ist praktisch nur noch bei den Antrieben für große Langstreckenflugzeuge im Geschäft. Dieses erholte sich erst spät von der Krise.

Nach einem Sanierungsprogramm samt dem Abbau tausender Stellen sieht Konzernchef Erginbilgic Rolls-Royce nun wieder im Aufwind. Bisher hatte er sich für 2025 nur einen bereinigten operativen Gewinn von 2,5 bis 2,8 Milliarden Pfund vorgenommen. Für 2028 peilt er jetzt einen bereinigten operativen Gewinn von 3,6 bis 3,9 Milliarden an.

Zudem will der Konzern eine Milliarde Pfund für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Hinzu kommt eine Dividende von 6 Pence je Aktie./stw/niw/jha/