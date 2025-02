Baden-Baden (ots) -"Morgens klarkommen" wieder von 6 Uhr bis 10 Uhr / "PLAY" von Montag bis Freitag ab 18 Uhr / mehr Raum für junge Künstler:innen / Fokus auf InhalteDASDING wird ab dem 3. März 2025 sein Sendeschema anpassen. Das junge Angebot des SWR verlängert unter anderem "DASDING - Morgens klarkommen" um eine Stunde, gibt der Musiksendung "PLAY" mehr Aufmerksamkeit, schafft mehr Raum für junge Künstler:innen im Programm und setzt auf gut recherchierte Themen aus der Lebenswelt der Hörer:innen und darüber hinaus. Möglich macht das eine neue Redaktionsstruktur, die starre Sendungsteams durch ein Content-Team ersetzt und die Ressourcen der Redaktion bestmöglich nutzt. "Mit diesen Anpassungen macht DASDING das Programm noch flexibler, aktueller und näher dran an dem, was junge Radiohörerinnen und -hörer bewegt", unterstreicht DASDING Programmchefin Mira Seidel.Mehr "Morgens klarkommen", früherer Start von "PLAY" und stündliches Newsangebot"DASDING - Morgens klarkommen" wird zukünftig wieder eine Stunde länger gesendet, von 6 Uhr bis 10 Uhr. Hier kehrt das Programm zurück zur vierstündigen Radioshow. Damit soll die Morningshow noch mehr Hörer:innen mit in den Tag ziehen.Fans neuer Musik dürfen sich freuen: DASDING Play, die Sendung für musikalische Newcomer, beginnt ab kommender Woche bereits um 18 Uhr und ist zusätzlich auch freitags on air. Damit gibt DASDING frischen Sounds noch mehr Raum. Zudem erhalten Newcomer-Moderator:innen ab 20 Uhr die Möglichkeit, gelegentlich ihre ersten DASDING-Shows zu senden.Zwei etablierte Musiksendungen bekommen einen neuen Platz im Programm: Die DASDING Sprechstunde zieht um auf den Sonntagabend ab 18 Uhr, ebenso das ClubDING - die gemeinschaftliche Sendung mit UNSERDING (SR) startet ab 22 Uhr.Die NEWSZONE-Sendung im Radio wird es künftig als stündliches Update im Tagesprogramm von DASDING geben, weiterhin mit dem Ziel, relevante Themen des Tages für eine junge Zielgruppe verständlich aufzubereiten.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: swr.li/dasdingneuesschemaPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5980091