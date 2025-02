Baierbrunn (ots) -Der gesundheit-hören-Podcast "Siege der Medizin" trifft den Nerv der Hörer:innen. Nach dem Erfolg der dritten Staffel mit Andrea Sawatzki, dürfen sich Fans auf eine Fortsetzung im Herbst 2025 freuen.Siege der Medizin, der medizinhistorische Podcast von gesundheit-hören, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, zieht mit Abschluss seiner dritten Staffel eine beeindruckende Bilanz: Seit dem Start am 15. September 2021 wurde das Format insgesamt 1,23 Millionen Mal heruntergeladen oder gestreamt. Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Für Herbst 2025 ist die vierte Staffel geplant - Andrea Sawatzki (u.a. bekannt aus Tatort, Polizeiruf 110, Familie Bundschuh), die bereits in Staffel drei als Sprecherin begeisterte, wird auch dann wieder als Host durch den Podcast führen. Seit dem Start steht der Podcast dauerhaft in den Top 20 der deutschen Podcastcharts im Bereich Medizin und klettert auch immer wieder auf eine der Top 5-Platzierungen.Andrea Sawatzki: "Ich bin sehr glücklich darüber, diesen Podcast zu machen. Denn neben den wissenschaftlichen Informationen begeistern mich die Biografien der Menschen, die hinter den medizinischen Errungenschaften stehen. Für viele war es ein harter Weg und viele sind ein Vorbild für mich, weil sie sich trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Anfeindungen auf ihre innere Stimme verlassen haben."Peter Glück, Chefredakteur Audio beim Wort & Bild Verlag: "'Siege der Medizin' hat mit über 40 Folgen in drei Staffeln eine immer weiter wachsende Fangemeinde gefunden - die Millionenabrufe sprechen für sich. Und es hat sich herumgesprochen: Bei 'gesundheit hören' gibt es immer seriöse und relevante Gesundheitspodcasts, die man gerne hört!"Erfolgsrezept: hörspielartig aufbereitetes Wissen mit bekannten Sprecher:innenDas Format unterhält mit spannend aufbereiteten Geschichten großer medizinischer Durchbrüche. Das Erfolgsrezept: fundierte Recherche, hörspielartige Inszenierung durch die Münchener Wake Word Studios und namhafte Sprecher:innen. Renommierte Expert:innen verleihen jeder Folge durch ihr Fachwissen Tiefgang und wissenschaftliche Aussagekraft. Während die ersten beiden Staffeln von Ulrich Noethen gesprochen wurden, übernahm in Staffel drei Andrea Sawatzki die Sprecherrolle und setzte mit ihrer facettenreichen Stimme neue Akzente. Ein besonderes Augenmerk legte die dritte Reihe auf den Beitrag von Frauen in der Medizingeschichte, deren Leistungen lange Zeit übersehen wurden.Beliebteste Folgen der dritten StaffelDie dritte Staffel von Siege der Medizin überzeugt erneut mit spannenden Themen und packender Erzählweise. Besonders beliebt ist die Folge "Zwischen Skalpell, Innovation und Drittem Reich: Ferdinand Sauerbruch". Ein:e Hörer:in schrieb begeistert: "Die Geschichte (...) hat mich gefesselt. Besonders gelungen ist meiner Ansicht nach die kontroverse Gegenüberstellung der Verdienste und Fehler Sauerbruchs." Auch die Episoden "DNA-Entschlüsselung: Der gestohlene Nobelpreis?Zu Rosalind Franklin" und "Butterbrote, Mikroben und Nobelpreis: Die Geschichte von Robert Koch" gehören zu den meistgehörten der Staffel.Begeisterte Stimmen aus der Hörerschaft:Die Hörer:innen loben Siege der Medizin für seine unterhaltsame und zugleich lehrreiche Aufbereitung medizinhistorischer Themen. Besonders geschätzt werden die fesselnde Erzählweise, die fundierte Recherche und die angenehme Stimme der Sprecher:innen. Viele berichten, dass der Podcast sie seit Jahren begleitet und sogar Alltagsmomente wie Hausarbeit zum Hörgenuss macht. Die Begeisterung für die Reihe spiegelt sich in zahlreichen positiven Rückmeldungen und dem Wunsch nach vielen weiteren Folgen wider.Schon zur Premiere lobte die Süddeutsche Zeitung das Format als "so unterhaltsam wie ein historischer Roman Ken Folletts oder Noah Gordons, dabei wesentlich faktentreuer". Die Kombination aus spannenden Geschichten, historischem Tiefgang und hochkarätiger Produktion hat dem Podcast eine treue Hörerschaft und eine stetig wachsende Reichweite beschert.Siege der Medizin auf einen BlickDer Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften und die Persönlichkeiten, die sie vorantrieben - in der ersten und zweiten Staffel spannend und plastisch erzählt von Ulrich Noethen, ab der dritten Staffel von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Neben Expert:innen lassen die Erzähler:innen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nehmen die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expert:innenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. 