Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Wall Street konnte die Verunsicherung über die Ankündigung von Importzöllen durch US-Präsident Trump erneut nicht abschütteln. Anleger mieden Risiken und kauften stattdessen als sicher geltende US-Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Mit dem Economic Sentiment für die Eurozone stehe heute ein weiterer wichtiger Februar-Stimmungsindikator auf dem Programm. Aber auch bei diesem Indikator sei bei der Interpretation der Ergebnisse am aktuellen Rand Vorsicht geboten, denn die Datenlieferungen aus den Mitgliedsstaaten dürften im Befragungszeitraum das Wahlergebnis in Deutschland am Sonntag kaum berücksichtigt haben können. Am Nachmittag würden in den USA die Auftragseingänge zu den langlebigen Gütern im Januar über die Ticker laufen, die durchaus künftige Entwicklungen bei der Investitionstätigkeit andeuten könnten. (27.02.2025/alc/a/a) ...

