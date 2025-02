Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die schwache Konsumentenstimmung, auch in Deutschland, hat den Rentenmarkt gestützt und der Bund-Future war in der Lage, die 21-Tage-Linie zu überwinden, so die Analysten der Helaba.Das Tageshoch habe bei 132,97 gelegen. Zudem sei die 55-TageLinie (heute bei 132,76) überschritten worden. Damit einhergehend habe sich die Lage der technischen Indikatoren verbessert, insgesamt dominiere aber weiterhin eine trendlose Verfassung. Allerdings könnte sich der Bund-Future heute mit überzeugenden US-Daten wieder belastet zeigen. Unterhalb der 21-Tage-Linie würden sich Unterstützungen unverändert von 131,26 bis 130,28 finden. Widerstände jenseits der Zone um 133,00 würden sich bei 133,58 (100T) und 133,73 zeigen. (27.02.2025/alc/a/a) ...

