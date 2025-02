Die Aktie von Xiaomi hat am Donnerstag einmal mehr ein neues Allzeithoch markiert. Das Plus von circa drei Prozent zum Handelsstart konnte sie allerdings nicht verteidigen. Im Gegenteil: Im Laufe des Tages kamen die Papiere unter Druck und verloren in Spitze etwa sieben Prozent. Für frische Impulse dürfte die Vorstellung der neuen EV-Modelle am heutigen Tag sorgen.Um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird der EV-Newcomer seine Modelle 15 Ultra und SU7 Ultra vorstellen. Laut eigenen Aussagen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...