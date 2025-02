FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.02.2025 - 11.00 am- BERENBERG STARTS DR, MARTENS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 102 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN TARGET TO 115 (140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BARRATT REDROW TO 'BUY' - PRICE TARGET 536 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 4000 (3600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1720 (1700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 187 (173) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 480 (510) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 860 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 307 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 2525 (2375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 100 (93) PENCE - 'SECTOR PERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob