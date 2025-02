Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 3. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Leuchtreklame, einen Porzellan-Pierrot, ein Teppicharmband, einen Koffer mit Friseur-Utensilien, ein Medaillon und einen Kinderschaukelstuhl.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 5. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Art déco Deckenleuchte, einen Kleeblatt-Anhänger, zwei Kandelaber, ein Benzinfeuerzeug und eine Meissen-Figur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 6. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Eulenplastik, ein Perlencollier, einen Hebammen-Koffer, einen Marylin-Monroe-Kalender und ein Apotheken-Schild.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 7. März 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Schmuck-Set, einen Dux-Flugzeug-Baukasten, eine Picasso-Vase, ein sechsteiliges Löffel-Set, ein Pathé-Grammophon und ein Fabarius-Gemälde.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5980217