München (ots) -Bewerbungsstart am 27.02.2025: Ab sofort können sich Projekte und Organisationen, die einen Beitrag zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt leisten, um den Stefan Schörghuber Preis bewerben. Der Preis wird in im ersten Jahr seines Bestehens unter dem Motto "Fokus Ausbildung: Perspektiven schaffen." an bis zu drei Preisträger vergeben."Bildung fördern - Brücken bauen." - so lautet die Leitidee des Stefan Schörghuber Preises, den die Stefan Schörghuber Stiftung in diesem Jahr erstmals vergibt. 2025 legt der Preis den Schwerpunkt auf das Thema Ausbildung und zeichnet bundesweit bis zu drei gemeinnützige Projekte oder Organisationen aus, die sozial benachteiligte Menschen bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen - durch Bildungs- und Ausbildungsangebote außerhalb von Schulen und Universitäten.Bewerbungen werden ab sofort und bis 15.07.2025 über die Website www.stefanschoerghuberpreis.de angenommen. Die Preisverleihung findet am 15.09.2025 in München statt.Bewerben können sich alle gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen, Vereine, Unternehmen oder sonstige Institutionen und Gruppen. Auch einzelne Projekte sind herzlich willkommen. Dabei kann es sich sowohl um Initiativen handeln, die schon länger bestehen, als auch um neue Projekte, die sich noch in der Entstehungsphase befinden.Die integrativen Projekte und Organisationen können dabei sowohl handwerklicher als auch akademischer oder wissenschaftlicher Natur sein. Entscheidend ist das Engagement der Bewerber, wirtschaftliche Unabhängigkeit, gesellschaftliche Teilhabe und damit Perspektiven zu schaffen."Bildung als der wesentliche Rohstoff unseres Landes ist seit Jahren ein beliebter Allgemeinplatz im politischen Diskurs. Und es stimmt ja auch: Bildung hat unser Land groß und unsere Gesellschaft stark gemacht. Nur: Wir haben leider den Anschluss verloren und laufen Gefahr, noch weiter abzufallen", so Alexandra Schörghuber, Mitgründerin und Mitglied des Stiftungsrats der Stefan Schörghuber Stiftung. "Wir als Familie möchten ins Tun kommen und einen - wenn auch kleinen - Beitrag dazu leisten, dass unser Land mit einem Bildungsschub wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt", so Alexandra Schörghuber weiter.Der Stefan Schörghuber Preis ist mit 150.000 Euro dotiert und wird bundesweit ausgeschrieben. Über die Vergabe entscheidet eine Jury, der neben Alexandra Schörghuber auch ihre Kinder Stefanie Rieger, Michaela Schörghuber und Florian Schörghuber sowie Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, sowie Prof. Dr. Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München, angehören.Über die Stefan Schörghuber StiftungDie Stefan Schörghuber Stiftung wurde 2019 von Alexandra Schörghuber und ihren Kindern Stefanie, Michaela und Florian zum Gedenken an den verstorbenen Ehemann und Vater Stefan Schörghuber gegründet. Verwaltet wird sie von der Schörghuber Stiftungsverwaltung GmbH. Als gemeinnützige Stiftung fördert sie Projekte und Einrichtungen in den Bereichen Soziales, Bildung und Wissenschaft. Die Aktivitäten sind breit gefächert: So vergibt die Stiftung in Kooperation mit der Technischen Universität München 20 Deutschlandstipendien, unterstützt einen inklusiven Abenteuerspielplatz in Miesbach ebenso wie das Sternenhaus der Nicolaidis YoungWings Stiftung, einer zentralen Anlaufstelle für junge Trauernde.Über die Schörghuber GruppeDie 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die chilenische Productos del Mar Ventisqueros S. A. Die Holding übernimmt die Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt rund 6.400 Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig. www.schoerghuber.group