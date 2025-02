Die geplanten US-Importzölle von 25 Prozent belasten den europäischen Automobilsektor stark, wobei VW-Aktien auf 103,55 Euro fielen und sich im langfristigen Abwärtstrend befinden.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren aus der Europäischen Union zu erheben, hat am Donnerstag für erhebliche Unruhe an den Börsen gesorgt. Besonders stark betroffen waren die Aktien europäischer Automobilhersteller, darunter Volkswagen, deren Kurs um 2,3 Prozent auf 103,55 Euro fiel. In der XETRA-Sitzung am Donnerstagvormittag wurden bereits über 83.000 VW-Aktien gehandelt, wobei der Kurs zeitweise bis auf 102,45 Euro nachgab. Die Verluste reihen sich in einen längerfristigen Abwärtstrend ein - derzeit notiert die VW-Aktie fast 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro, das erst im April dieses Jahres erreicht wurde. Der gesamte europäische Automobilsektor verzeichnete am Donnerstagmorgen einen Rückgang von drei Prozent, wobei sich Volkswagen, Porsche und BMW am unteren Ende des DAX sammelten. Trumps Ankündigung, die bald offiziell bekannt gegeben werden soll, betrifft nach seinen Worten "Autos und alle anderen Dinge" aus der EU und stellt eine erhebliche Belastung für die exportorientierte deutsche Automobilindustrie dar.

Finanzielle Aussichten unter Druck

Die finanziellen Perspektiven für den Wolfsburger Konzern stehen unter zunehmendem Druck. Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete Volkswagen einen Gewinn von lediglich 2,42 Euro je Aktie - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 7,76 Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz sank leicht um 0,47 Prozent auf 78,48 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 22,02 Euro je Aktie. Auch die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt mit erwarteten 6,47 Euro deutlich unter der Ausschüttung von 9,06 Euro für das Geschäftsjahr 2023. Das mittlere Kursziel der Experten liegt derzeit bei 111,71 Euro, was angesichts der aktuellen Handelspreise noch Aufwärtspotenzial signalisieren würde - sofern sich die Befürchtungen bezüglich der Auswirkungen möglicher US-Zölle nicht bewahrheiten. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 ist für den 11. März 2025 angesetzt und dürfte mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

